«تايغر» يخطف لقب بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت بنجاح كبير منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ على مدار 3 أيام في فيستفال دبي أرينا بمشاركة 412 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 نادياً ضمن أجندة فعاليات الاتحاد ومسابقاته الهادفة لدعم وتطوير قاعدة اللعبة وتسخير لها جميع الإمكانيات لتعزيز حضورها في كافة المحافل القارية والدولية.

شهد ختام منافسات البطولة وشارك في تتويج أبطال اليوم الختامي عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ وكارلوس رامجانالي الرئيس التنفيذي للواكو برو ومحمد الزروق رئيس الاتحاد الليبي للمواي تاي والكيك بوكسينغ بجانب عمر الحاي المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم وطارق المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ وعلي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ بجانب وفد الاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ (واكو).

وأسفرت نتائج اليوم الختامي عن صدارة نادي تايغر كيك بوكسينغ لمنافسات (كي 1) برصيد 6 ميداليات ذهبية و4 فضية و4 برونزية، وحل بعده جيمنيشن أبوظبي برصيد 4 ذهبية، فيما جاء ثالثاً أبوظبي مواي تاي برصيد 3 ذهبية وفضية و4 برونزية، في حين تصدر منافسات (بوينت فايت) التي أقيمت للمرة الأولى على مستوى الإمارات، الخليج برصيد 7 ذهبية و6 فضية و3 برونزية وجاء جيمنيشن ثانياً برصيد 5 ذهبية و3 فضية و1 برونزية، فيما وقف بالمرتبة الثالثة تايجر كيك بوكسينغ برصيد 4 ذهبية و4 فضية و4 برونزية.

وتصدر الترتيب العام في ختام البطولة تايغر كيك بوكسينغ برصيد 10 ذهبية و8 فضية و8 برونزية، ووقف ثانياً جيمنيشن أبوظبي بواقع 9 ذهبية و3 فضية وبرونزية واحدة، وحل ثالثاً الخليج بمجموع 8 ذهبية و8 فضية و3 برونزية.

وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً مميزاً من عوائل اللاعبين واللاعبات المشاركين وسط تفاعل مميز من جميع الأندية داخل الدولة واللاعبين الناشئين والشباب من عمر 10 سنوات وحتى 19 عاماً.

وقال عبدالله سعيد النيادي: «نفخر بالنجاحات المهمة والمكتسبات الكبيرة التي حققتها بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ في ظل مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة و40 نادياً، حيث يؤكد حجم المشاركة قيمة البطولة ومكانة قاعدة اللعبة في مجتمع الإمارات ومدى أهمية تنظيم البطولات لهذه الشريحة المهمة التي تطمح للتنافس واكتساب التجارب وتقديم أفضل المستويات».

وأضاف: «نتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان ونثمن عالياً الدعم السخي والاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لمسيرة الاتحاد وقيادته لأعلى المراتب العالمية، كما نؤكد أن الاتحاد حريص على تطوير رياضة الكيك بوكسينغ وتمثل هذه البطولة للناشئين والشباب خير محطة لنشر ثقافة اللعبة وتعزيز تفاعل اللاعبين بالمسابقات المعتمدة، وانعكاسها المباشر على خطط اكتشاف المواهب الواعدة للمنتخبات الوطنية، تمهيداً للبطولة العالمية التي ستقام في العام المقبل، متوجهاً بالتهنئة لجميع الأبطال والمتوجين بالميداليات المتنوعة».

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