محمد الخاصوني: مليحة أسهم في تعزيز مفاهيم جائزة الاستدامة الرياضية

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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أعرب محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة عن سعادته واعتزازه بفوز النادي بجائزة المركز الأول في برنامج مجلس الشارقة الرياضي للاستدامة الرياضية، مشيراً إلى دور النادي في تعزيز قيم الاستدامة ونشرها بين أفراد المجتمع، وأكد الخاصوني أنها إحدى الجوائز المهمة التي تشجع الأندية الرياضية على تبني مبادئ ومفاهيم الاستدامة في أنشطتها وفعالياتها المجتمعية.

وقدم الخاصوني الشكر لمجلس الشارقة الرياضي على هذه الجائزة، مؤكداً على التزام نادي مليحة بتعزيز مفاهيم الاستدامة والمساهمة الفعالة في بناء مجتمع صحي ومتوازن، كما أعرب عن تقديره لجهود كل المؤسسات الحكومية في منطقة مليحة في دعم مبادرات النادي في مجال الاستدامة علاوة على الدور المجتمعي من قبل شخصيات عدة في منطقة مليحة وما حققته أعمال النادي في مجال الاستدامة من ترسيخ الأدوار الوطنية المنشودة.

وجاء تتويج نادي مليحة بهذه الجائزة في الحفل الذي أقيم بمعهد الشارقة للتراث، وحضره عدد من قادة الرياضة والشخصيات الرياضية المهمة في إمارة الشارقة، تقدمهم عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ورئيس مجلس إدارة نادي مليحة وأعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل بالنادي، وتم في الحفل أيضاً تكريم رؤساء وأعضاء مجالس الأندية التخصصية والرياضية في إمارة الشارقة، وتسلم محمد سلطان الخاصوني درع المركز الأول عن جهود نادي مليحة في تنظيم 149 فعالية مختلفة خلال فترة التنافس على الجائزة.

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