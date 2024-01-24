الرياضي يحسم الكلاسيكو اللبناني في قمة جماهيرية بـ «دولية دبي للسلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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حسم الرياضي اللبناني الكلاسيكو اللبناني أمام الحكمة ضمن مباريات بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 33 التي تقام في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، في قمة جماهيرية حضرها أكثر من 2000 شخص، وجاء الفوز بفارق 20 نقطة ونتيجة 96 ـــــــ 76.

حضور

وتابع المباراة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة رئيس اللجنة المنظمة وفؤاد دندن سفير لبنان لدى الدولة والقنصل العام اللبناني في دبي عساف ضومط وقنصل لبنان في أبوظبي بينيلا عبدالله.

وأكد السفير فؤاد دندن أن لبنان هو الفائز سواء بالمستوى الذي قدمه الفريقان أم بالحضور الجماهيري المميز مقدماً الشكر لقيادة وحكومة دولة الإمارات على مبادراتها والأحداث الرياضية التي تقام على أرضها، وخص بالذكر بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تعتبر من أهم محطات الإعداد للمنتخبات والأندية العربية التي تنتظرها استحقاقات قارية ودولية .

اختتام

وتختتم اليوم مباريات الدور الأول بـ 4 مواجهات، تجمع الأولى منتخب الإمارات وبيروت اللبناني ، تليها مباراة النصر والرياضي اللبناني ، ثم مباراة الوحدة السوري والهومنتمن اللبناني ، وتختتم المباريات بين الحكمة اللبناني وأهلي بنغازي الليبي.

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