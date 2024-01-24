بطولة الإمارات للموتوسيرف تنطلق السبت المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، يوم السبت المقبل منافسات بطولة الإمارات للموتوسيرف، تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي.

وتقام البطولة ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، الذي يشتمل برنامجه على 15 بطولة ونشاطاً وفعالية من بطولات تراثية وحديثة وأنشطة بحرية متنوعة، ويستهدف المهرجان 6 آلاف مشارك في فعالياته التي تقام على كاسر الأمواج في أبوظبي.

وتتضمن منافسات بطولة الإمارات للموتوسيرف 5 فئات هي روكيز، والسيدات، والجونيور، والشالينجر، والماستر، وشهدت عمليات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للنادي تفاعلاً كبيراً من المتسابقين للمشاركة في الحدث، إذ يتوقع تواجد أكثر من 40 متسابقاً.

وتقام المنافسات على مرحلتين الأولى صباحية والثانية في المساء، لتوفير المساحة الزمنية المناسبة لإقامة كل المسابقات، في جميع الفئات، مع منح المتسابقين فترة مناسبة لترتيب إجراءات المشاركة.

وتستقطب مسابقات الموتوسيرف نخبة المتسابقين من أبطال الإمارات والمقيمين، ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الخارج، وتحظى باهتمام كبير من الأندية والمراكز البحرية.

إشادة

وأشاد ناصر الظاهري، رئيس قسم الرياضات الحديثة، في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بتنوع فعاليات مهرجان أبوظبي البحري من خلال تنظيم أنشطة وبطولات ومسابقات تراثية تقليدية وحديثة، بما يمزج بين عراقة الماضي وتطور الحاضر، ويعزز منح المشاركين الصورة الكاملة عن قيمة وأهداف المهرجان.

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