«الشراع والتجديف» يشيد بنجاح جولة دبي من «بطل الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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وجه اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان الشكر إلى مجلس إدارة نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك) على تنظيم منافسات الجولة الأولى من السلسلة الوطنية للشراع الحديث (بطل الإمارات 2024) والتي جرت أحداثها في شواطئ جميرا يومي السبت والأحد الماضيين.

وأشاد الاتحاد بالنجاح الكبير الذي تحقق وبالمشاركة الكبيرة من الأندية الوطنية والمؤسسات والأكاديميات مما يبشر بموسم حافل بالتنافس الساخن من خلال جولات السلسلة الوطنية للشراع الحديث (بطل الإمارات 2024) وينعكس بصورة إيجابية على المنتخبات الوطنية لتقديم المواهب واكتشاف الأبطال.

وحرص مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث على متابعة المنافسات والمشاركة في حفل الختام بحضور أعضاء مجلس الإدارة محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام ومحمد عبدالله حارب الفلاحي وخالد العويس وسالم الشامسي إلى جانب سايمون رييف من نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك) مستضيف الجولة الأولى.

وشهدت الجولة مشاركة أكثر من 100 متسابق ومتسابقة يمثلون الفرق والأندية في مقدمتها نادي أبوظبي للرياضات البحرية ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية ونادي الحمرية الثقافي الرياضي ونادي دبي لزوارق الشاطئ - دوسك - وفريق شرطة دبي ونادي أبوظبي للإبحار إضافة إلى مشاركة عدد من أبناء الجاليات المقيمة.

وتنافس المشاركون والمشاركات في الجولة الأولى من السلسلة الوطنية للشراع الحديث (بطل الإمارات 2024) على ألقاب الفئات: أوبتمست الترتيب العام مواليد 2009 و2010 و2011 و2012 وأوبتمست فتيات 2009 و2010 و2011 و2012 وأوبتمست براعم مواليد 2013 وألكا 4 مواليد 2007 وألكا 6 مفتوح وألكا 7 مفتوح وألكا ماسترز 30 عاماً فما فوق.

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