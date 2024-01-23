النصر يفوز على منتخب تونس .. والرياضي وأهلي طرابلس يتصدران «دبي الدولية للسلة»

المصدر: وام

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حقق فريق النصر لكرة السلة، فوزا مهما على منتخب تونس، وتغلب عليه بنتيجة 80-74 في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، لحساب المجموعة الأولى.

وتقام النسخة الـ33 من البطولة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، بمشاركة 12 فريقا، وتستمر منافساتها حتى 28 يناير الجاري.

وأنعش فريق النصر، آماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي، محققا فوزه الثاني من 4 مباريات، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع، وهو نفس رصيد المنتخب التونسي في المركز الثالث المتفوق بفارق عدد النقاط.

وضمن نفس المجموعة، واصل فريق الرياضي، حامل اللقب، مسيرة دفاعه عن لقبه، وتصدره قمة الترتيب بالفوز على فريق أهلي بنغازي 93-81، رافعاً رصيده إلى 8 نقاط، ومتبق له مباراة وحيدة يوم الخميس أمام النصر، في حين توقف رصيد أهلي بنغازي عند 6 نقاط في المركز الثاني مع أفضلية لفارق عدد النقاط عن باقي الفرق.

وفي المجموعة الأولى أيضا، فاز فريق سلا المغربي على الحكمة اللبناني 82-68، ورفع الفريق المغربي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس مقابل 4 نقاط للحكمة في المركز السادس.

وحافظ أهلي طرابلس على سلسلة انتصاراته في المجموعة الثانية، وحقق فوزه الرابع على التوالي، وتغلب على فريق الوحدة السوري 93-84 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم أيضا الثلاثاء، رافعاً رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأول، (العلامة الكاملة)، في حين توقف رصيد الوحدة عند 3 نقاط في المركز الخامس.

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