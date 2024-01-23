استعداداً لعربية السيدات بالإمارة الباسمة.. 4تجارب مفيدة لسيدات سلة الشارقة في معسكر تونس الختامي

المصدر: الشارقة-البيان

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أنهى فريق الشارقة الأول لكرة السلة للسيدات معسكره التحضيري الخارجي الأخير الذي جرى على مدار أسبوع كامل في تونس استعداداً لمنافسات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تحتضنها الشارقة في الفترة من 2 وحتى 12 فبراير المقبل.

تخلل المعسكر إقامة 4 مباريات ودية متدرجة المستوى مع أبرز فرق الدوري التونسي للسيدات، اعتبرها مدرب الفريق وليد الحجري مهمة ومفيدة للفريق قبل خوضه المنافسات المقبلة بالشارقة، والتي يخوضها الفريق بأمل تحقيق أفضل النتائج بها رغم قوة الفرق المشاركة التي تجمع أهم وأقوى الفرق على المستوى العربي.

بدأ الفريق مبارياته بلقاء فريق الملعب التونسي، وتلاها مواجهات مع الهلال الرياضي والزهرة الرياضي، قبل أن يختتم بمواجهة فريق الأمل، بطل النسخة السابقة من البطولة العربية. ورغم خسارتهم بفارق نقطة واحدة، إلا أن أداء الفريق كان رائعًا، ويعكس التقدم الكبير الذي حققه.

من جانبه أكد المدرب وليد الحجري رضاءه التام على مستوى فريقه، مؤكداً إن نتائج المرحلة الأخيرة من التجهيز ستظهر بصورة جلية خلال منافسات الدورة، كما أثنى على التزام اللاعبات طيلة فترة المعسكر، متوقعاً ظهورهن بمستوى مشرف في البطولة.

ضمت البعثة الرياضية رئيسة قسم الألعاب الجماعية في النادي، فاطمة العليلي، والمدرب وليد الحجري ،ومنية ماشلية مساعدة للمدرب، مها الرقيق أخصائية علاج ، و13 لاعبة هن: روضة روباري، سارة المهيري، مريم عادل، أمل بن حيدر، علياء النقبي، شمسة الشحي، سهيلة عباس، الاء بسام فؤاد، ميثاء مبارك، اليازية سلطان، جوفانا منديتش، ميفان سيمونس، وجاسمين كارسون.

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