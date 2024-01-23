تنطلق 27 يناير برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة ..الشارقة منصة لـ 513 مشاركاً من 12 دولة في "بارالمبية غرب أسيا "

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب غرب أسيا البارالمبية الرابعة - الشارقة 2024، عن تفاصيل الحدث الرياضي الأكبر من نوعه على مستوى دول غرب أسيا ، والذي تستضيفه الإمارة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال الفترة من 27 وحتى 3 فبراير المقبل، بمشاركة 513 عضواً من بينهم 382 لاعباً ولاعبة من 12 دولة ، يتنافسون في 7 ألعاب مختلفة .

جاء ذلك خلال المؤتمر صحفي الذي عقد أمس (الثلاثاء ) في فندق شيراتون الشارقة، والذي شهد حضور كل من سعادة فارس محمد المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية و سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب غرب أسيا البارالمبية الرابعة الشارقة 2024- و سعادة الدكتور عبد الرزاق الرشيد رئيس إتحاد غرب أسيا البارالمبي وأحمد سالم المظلوم السويدي رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام الدورة كما حضر ممثلو الرعاة والشركاء الاستراتيجيين للدورة

وأعلنت اللجنة عن تواجد 513 مشاركاً يمثلون اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ولاعبة من 12 دولة، هى الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت والجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية

سبع رياضات رئيسية

وبينت اللجنة أن الفرق المشاركة ستتنافس في 7 رياضات رئيسية هي: ألعاب القوة، وكرة الطاولة، ، والريشة الطائرة ، وكرة الهدف وكرة السلة للكراسي المتحركة والبوتشيا ورفعات القوة

طارق بن خادم : الشارقة وفّرت مناخ رياضي احترافي يرعى مواهب الشباب

وحول هذه الاستضافة، أشار الدكتور طارق سلطان بن خادم ، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب غرب اسيا البارالمبية الرابعة ، إن استضافة إمارة الشارقة ونادي الثقة للمعاقين لأبطال دورة الألعاب البارالمبية الرابعة لغرب أسيا يعكس اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور / سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ـ حفظه الله ورعاه ـ بأن تكون الشارقة حاضنة للمبادرات الإنسانية والتنموية.. ومنارة لتمكين كافة الفئات الاجتماعية من خلال توفير كل الامكانيات ومقومات النجاح للبرامج والأنشطة الرياضية والشبابية بشكل عام ورياضات ذوي الاعاقة على وجه الخصوص لتحقيق أفضل النتائج

على صعيد المنافسات المحلية والإقليمية والعالمية. وأضاف طارق سلطان بن خادم: "نحن نسعى باستمرار لتعزيز بنيتنا التحتية لتناسب جميع أنواع الرياضات مع التركيز على رياضة ذوي الإعاقة وتأمين كل متطلبات هذه الفئة المهمة من المجتمع التي تقدم لها حكومتنا الموقرة كل الدعم وتحرص على توفير حياة آمنة ومستقرة وفاعلة لها".

ولفت رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر، إلى أهمية دور الإعلام في تعميم الوعي بإنجازات ذوي الإعاقة ومشاركتهم البارزة في تنمية المجتمعات، داعياً إلى تكثيف الدعم الإعلامي للأنشطة والبطولات المتعلقة بذوي الإعاقة ومنحها ما تستحقه من تغطية واهتمام في مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والدولية.

عبد الرزاق بني رشيد : تجهيزات كبيرة من الثقة للمعاقين لإنجاح البطولة

من جانبه فقد قدم الدكتور عبد الرزاق بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا الشكر والتقدير الى حكومة الشارقة لحرصها على استضافة النسخة الرابعة من الدورة البارالمبية والتي تعتبر الحدث الأبرز إقليميا في الرياضيات البارالمبية نظرا للاهتمام الكبير من قبل الاتحادات الأعضاء للمشاركة فيها والمنافسة على ميداليات الدورة، كما يفتخر الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين حيث نشهد منذ فترة حجم العمل الكبير والجهود الجبارة والترتيبات العالية التي تبذلها اللجنة التنفيذية في سبيل تأمين عوامل النجاح للدورة وابرازها بالصورة التي تليق بالشارقة ونحن على ثقة بأن هذه الجهود ستكلل بنجاح الدورة.

كما أكد الدكتور بني رشيد على قدرة نادي الثقة للمعاقين لاستضافة الدورة بصورة متميزة في ظل ما يمتلكه النادي من منشآت رياضية مجهزة بشكل مثالي تتناسب مع لاعبي البارالمبية بالإضافة الى الكوادر الإدارية والفنية التي تمتلك خبرات عالية في التعامل مع مثل هذه الدورات وامتلاكها لخبرات تراكمية جراء مشاركتها في تنظيم العديد من البطولات التي أقيمت على أرض النادي وخرجت بحلة تنظيمية زاهية.

أحمد الظلوم السويدي: مشاركات متميزة

وأوضح أحمد سالم المظلوم السويدي، رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام الدورة ، خلال المؤتمر الصحافي أن إجمالي المشاركين في هذه الدورة يبلغ 513 مشاركا منهم 382 لاعب ولاعبة و131 مدربا وإداريا يمثلون 12 من اعضاء اتحاد غرب أسيا يتنافسون في سبعة رياضيات مختلفة كما اوضح مدير عام الدورة أن عدد

المشاركين في تنظيم الدورة من اللجان العاملة يبلغ 454 مشاركا في كافة اللجان المختلفة .

وأضاف المظلوم أن الإمارات تشارك بأكبر عدد من اللاعبين ويبلغ عددهم 92 لاعب ولاعب بينما تعتبر دولة الكويت أقل الدولة المشاركة بلاعب واحد فقط .

شامخ : الصقر الحر تميمة البطولة

أعلن أحمد سالم المظلوم بأن تم إطلاق هوية جديدة لنادي الثقة تبدأ من إنطلاق البطولة وإعتماد رمز الصقر الحر ليعبر عن تميمة النادي خلال الفترة القادمة والتي تعبر عن قدرات ذوي الإعاقة التي تتعدى كل الحدود .

رعاية مميزة للحدث

وأضاف مدير عام الدورة أن البطولة تحظى برعاية مميزة حيث تشمل الرعاية الذهبية كلا من مصرف الشارقة الإسلامي ودائرة الموانئ البحرية والجمارك ومواصلات الشارقة وهيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وأصباغ ناشونال بينما تشمل الرعاية الفضية الشارقة لإدارة الأصول ومدينة الشارقة للإعلام ( شمس ) بينما تضم الرعاية البرونزية كلاً من شركة المروان للمقاولات والشارقة للتأمين وقناة الشارقة الرياضية الشريك الإعلامي وتضم الشركاء الإستراتيجيين القيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية الشارقة وبيئة وجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً

الشركاء والرعاة الاستراتيجيون

أكد الرعاة والشركاء الاستراتيجيون على أهمية هذا الحدث، في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً وإمارة الشارقة خصوصاً في استضافة وتنظيم الفعاليات والبطولات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز روح العمل المؤسسي المشترك الذي يعكس الرؤية التكاملية لدولة الإمارات عموماً وإمارة الشارقة خصوصاً، بدعم مختلف فئات المجتمع وعلى كافة الأصعدة.

وأوضح سعادة حسن البلغوني مدير إدارة الإتصال المؤسسي في مصرف الشارقة الإسلامي، أن إدارة المصرف تؤمن بأهمية هذه الدورة ، كونها تعكس توجهات قيادتنا الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة في مختلف المحافل العالمية، انطلاقاً من حقيقة أن النجاح الذي تحققه الإمارة هو نجاح وطن بأسر و إيمانا من نهج مجلس إدارة المصرف في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية باعتبارها جزء لا يتجزء من المجتمع .



وبدوره أعرب حمد سالم المحمود ممثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي ، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وجه بضرورة توحيد الجهود وبناء منظومة عمل مشترك، بهدف تحقيق أهداف الإمارة الرامية إلى الارتقاء بأبناء المجتمع الإماراتي، ضمن مشروع ثقافي نهضوي شامل متمنيا التوفيق للجنة المنظمة بالخروج بالبطولة بالصورة التي تليق بدولة الإمارات وإمارة الشارقة .



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