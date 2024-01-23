ماكتوميناي محظوظ بكرة غولف في دبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حصل سكوت ماكتوميناي «27 عاماً»، نجم مانشستر يونايتد، على رحلة خاصة لمتابعة مباريات بطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف، والاستمتاع بجو دبي الدافئ خلال العطلة الشتوية للأندية الإنجليزية، لكنه حصل على ما هو أكثر من ذلك، عندما ذهبت كرة غولف طائشة في اتجاهه.

وكتب مكتوميناي، عن الجانب المضحك من حادثة الكرة الطائشة، عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام»: « كنت أجلس، وأجري محادثة قصيرة ، ثم فجأة ضربتني كرة غولف، وارتدت واصطدمت بظهري». وسمح لنجم مانشستر يونايتد ، بالاحتفاظ بالكرة، وأشار مازحاً إلى أنه ربما يعرضها في المستقبل للبيع على الإنترنت، وقال: «كنت محظوظاً ، بتعرضي للضرب بالكرة في أول بطولة غولف أحضرها».

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