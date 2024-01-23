كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. «جي 3» يحلق بـ«رمز» القرموشة فرخ لفئة الشيوخ

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حلق «جي 3» لفريق النيف - «ج» بطلاً لشوط الرمز للقرموشة فرخ فئة الشيوخ في افتتاح منافسات اليوم الحادي عشر من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي تستمر حتى السبت المقبل بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين.

واحتل المركز الثاني في هذا الشوط المثير «جي 96» لفريق «إم 7»، بينما احتل المركز الثالث «جي 86» لفريق النيف.

وشهد اليوم الحادي عشر من البطولة الكبرى في تاريخ رياضة الصيد بالصقور إقامة 7 أشواط بواقع 5 لفئة الشيوخ و2 لفئة العامة الهواة.

واقتنص «جي 46» لفريق النيف - «م» لقب شوط التلواح الأول للقرموشة فرخ فئة الشيوخ، واحتل المركز الثاني «جي 5ـ» لفريق «إف 3 أر»، وجاء ثالثاً «جي 4»، وفي شوط التلواح الثاني للقرموشة فرخ فئة الشيوخ ذهب المركز الأول إلى «جي إيه أر 15» لفريق «إف 3»، وحل «جي 03» وصيفاً لهذا الشوط، بينما كان المركز الثالث من نصيب «جي 2» لفريق «إف 3 إس».

نتائج

وفي منافسات شوط التلواح الأول للقرموشة جرناس فئة الشيوخ، حلق «صعايب» لفريق «إم 7»، واحتل «عوايد» لفريق «إف 3 إس» المركز الثاني، بينما كان المركز الثالث من نصيب «جي 90» لفريق «إف 3 أر».

وحلق «جي 70» لفريق «إف 3 إس» بلقب شوط التلواح الثاني للقرموشة جرناس فئة الشيوخ، بينما احتل المركز الثاني «جي 20» لفريق «إف 3 أر»، وحل ثالثاً جي «29» لفريق «إف 3 إس».

وتختتم اليوم منافسات أشواط الشيوخ بإقامة خمسة أشواط، بواقع ثلاثة أشواط للجير بيور – فرخ، من بينها شوط الرمز، وشوطان للجير بيور جرناس، في حين تشهد فئة العامة الهواة إقامة شوطين للجير بيور فرخ، والجير بيور جرناس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز