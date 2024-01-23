ماكلروي يعتلي صدارة «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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اعتلى الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، صدارة الترتيب الأسبوعي العالمي الصادر أمس لـ «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد للغولف، بعدما حقق إنجازاً تاريخياً بوصفه أول لاعب يحقق اللقب للمرة الرابعة في بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» التي اختتمت أمس في نادي الإمارات للغولف.

ونجح حامل لقب «السباق إلى دبي» العام الماضي، من العودة بقوة بعدما سجل 9 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة، ليكمل مشواره بضربتين تحت المعدل في الرابعة، لينهي المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ويكسب 1335 نقطة رفع بها إجمالي رصيده إلى 1596 نقطة ويتقدم 10 خطوات إلى صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» من رولكس.

واحتفظ ماكلروي بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للعام الثاني على التوالي، ليلتقط صاحب الـ 34 عاماً، الصورة التذكارية المعتادة مع كأس «الدلة العربية» الشهير.

الأولى بالجولة

وشهدت البطولة التي تعتبر الأولى ضمن قائمة بطولات النخبة «سلسلة رولكس» في جولة دي بي ورلد، تنافساً محتدماً، وجاء البولندي أدريان ميرونك، المقيم في دبي، بالمركز الثاني برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ويكسب 889 نقطة، ليرفع إجمالي رصيده إلى 1023 نقطة، ويتقدم 27 خطوة دفعة واحدة، ويصبح بالمركز الثاني في ترتيب «السباق إلى دبي».

5 جولات

وتعتبر البطولة واحدة من بطولات «السلسلة الدولية» التي تعد جزءاً من موسم 2024 للسباق إلى دبي ذا المظهر الجديد، حيث سيكون هناك خمس سلسلات دولية لكل منها هويتها الخاصة، وبطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار أمريكي من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار أمريكي. وسيتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم بعد أن يطوف العالم تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة دي بي ورلد.

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