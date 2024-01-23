سترونج وطرابلس يتنافسان على زعامة المجموعة الثانية

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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انحصرت المنافسة على زعامة المجموعة الثانية بين سترونج الفلبيني وأهلي طرابلس الليبي بعد فوزهما على هومنتمن اللبناني ومنتخب الإمارات في انتظار لقائهما المرتقب غداً والذي يحسم صدارة هذه المجموعة، ومن المفارقات التي شهدتها مباريات اليوم الثالث أن أهلي طرابلس الليبي حقق فوزاً عريضاً على منتخب الإمارات 79/94 .

وأثبت علو كعب السلة الليبية الزاحفة بقوة نحو الصدارة العربية بعد احتلالها مركز الوصيف في بطولة المنتخبات العربية التي أقيمت في القاهرة مؤخراً، وفي نفس الوقت وجد سترونج الفلبيني بقيادة أسطورة السلة الأمريكية دوايت هاورد صعوبة أمام هومنتمن اللبناني خاصة في النصف الأول من المباراة الذي انتهى لصالح الأخير 42/48 وحافظ الفريق اللبناني على تفوقه في الدقائق الثلاث الأولى من الربع الثالث بقيادة نجمه فولتون الذي سجل أعلى سكور 37 نقطة متفوقاً على السوبر الأمريكي دوايت بفارق خمس نقاط إلا أن الكلمة الأخيرة للاعب الأمريكي المدعوم بجماهير غفيرة ملأت الصالة الزرقاء عن آخرها لينتهي هذا اللقاء المثير بفوز الفريق الفلبيني 95/104، في المقابل لم يكن اللقاء الأخير الذي جمع بين بيروت بطل العرب والوحدة السوري أقل إثارة حيث خسر الوحدة في الوقت الإضافي الأول بفارق سلة واحدة 78/89.

مباريات اليوم

تتواصل مباريات البطولة في يومها الخامس اليوم حيث تقام 5 مباريات على التوالي ابتداءً من الساعة الواحدة والربع ظهراً، وتجمع المباراة الأولى النصر مع منتخب تونس لحساب المجموعة الأولى، تليها في الثالثة والربع ظهراً مباراة الوحدة السوري وأهلي طرابلس لحساب المجموعة الثانية، ثم الرياضي اللبناني مع أهلي بنغازي الليبي في الخامسة والربع مساءً ضمن المجموعة الأولى، ثم سلا المغربي والحكمة اللبناني لنفس المجموعة الأولى في السابعة والربع مساءً، وتختتم مباريات اليوم بلقاء بيروت اللبناني وسترونج الفلبيني لحساب المجموعة الثانية.

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