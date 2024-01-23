عمران شعبان يتوج بلقب النسخة العربية لمحاربي الإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

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فاز اللبناني عمران شعبان، بلقب وزن المتوسط في النسخة العربية من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة في نسختها الـ 47، بعد تغلبه على حامل اللقب التونسي وسام حمامي بعد نزال قوي تفاعل معه الجمهور حتى الجولة الخامسة والتي حسمها البطل بالإخضاع.

وأقيمت منافسات البطولة التي نظمتها شركة «بالمز الرياضية» على مدى يومين في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي وسط حضور محلي وعالمي كبيرين تقدمه الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وعبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا للبطولة.

كما حضر البطولة صالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة، والبريطاني كريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة، والمقاتل العالمي السابق الكندي جورج سانت بيير.

كذلك حضر المنافسات الختامية محمد المضاحكة رئيس العلاقات الدولية بالاتحاد الدولي للشطرنج نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وحمد التميمي المدير التنفيذي للاتحاد القطري للشطرنج، وهشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

النزال الرئيسي الثاني

وفي المنافسات الأخرى فاز المصري عمر الضفراوي بلقب النزال الرئيسي الثاني بعد فوزه على الكويتي عبدالله بوشهري بالضربة القاضية في وزن المتوسطـ، كما فاز التونسي مهدي سعدي على الأردني جلال الدعجة، بالضربة القاضية الفنية في وزن الحر.

وفي نزال مؤجل من الدولية، تمكن الكوري الجنوبي تاي كيون كيم من الفوز على الفلبيني سي جي دي بالضربة القاضية في الوزن الحر، وفي نزال السيدات، تغلبت الكويتية ايمان المضف على المصرية هاجر رجب في وزن الريشة.

وعبر البطل اللبناني عمران شعبان عن سعادته بالفوز الصعب الذي حققه على حامل لقب النسخة الماضية بعد مواجهة قوية، وقال إن توجيهات مدربه كانت من أهم أسباب تحقيق اللقب، وأثنى شعبان على التنظيم الاحترافي والحضور الجماهيري الكبير لفعاليات البطولة، والمستويات المتطورة من المشاركين، مضيفاً أن الأجواء كانت محفزة للوصول إلى هذه النهاية الجيدة للجميع.

تأكيد

من جهته أكد فؤاد درويش أن الانطلاقة القوية لبطولة محاربي الإمارات في نسختيها العربية والدولية تتوج الجهود الكبيرة التي بذلت من منظومة العمل، وقال: سعداء للغاية بما تحقق في هذه النسخة بالحضور المتميز على كافة المستويات، ونتطلع إلى الأفضل دائماً لترسيخ ريادة دولة الإمارات ومكانة إمارة أبوظبي العالمية في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية المختلفة».

بدوره قال المقاتل العالمي والفنان الكندي جورج سانت بيير: فخور بما شاهدته في أبوظبي من منازلات قوية والشغف الكبير من الجميع بمتابعة المنافسات، وأبوظبي تقدم للجميع حدثاً كبيراً يستحق الاهتمام، والشيء المؤكد أن هذه الرياضة تحظى بتقدير كبير، كما أن الرياضة بشكل عام مهمة لصحة الجميع.

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