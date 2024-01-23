النسخة 24  لـ «ماراثون دبي» تنطلق 12 يناير 2025

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي عن تنظيم النسخة الرابعة والعشرين من الحدث الأقدم والأسرع في الشرق الأوسط الذي يقام بدعم مجلس دبي الرياضي يوم الأحد 12 يناير 2025.

ويتضمن سباق ماراثون دبي 2025 ثلاث فئات: فئة المبتدئين والعائلات لمسافة 4 كيلومترات، وفئة الهواة لمسافة 10 كيلومترات، وفئة الماراثون الكلاسيكي لمسافة 42.195 كيلومتراً. وسيتم الإعلان عن تفاصيل السباق والتسجيل كافة خلال الفترة المقبلة.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «واصل ماراثون دبي الحفاظ على اسمه كأحد أقوى سباقات الماراثون في العالم، وجاءت النتائج التي تحققت خلال السباق نهاية الأسبوع الماضي وفق ما توقعناه من ماراثون دبي أسرع وأقدم ماراثون في منطقة الشرق الأوسط، حيث ينتظره العداؤون من جميع الأعمار والقدرات البدنية ومن مختلف دول العالم للمشاركة فيه كل عام ويتطلعون إلى تحطيم الأرقام القياسية وصناعة اسمهم في هذه الرياضة الأولمبية، ويطمحون دائماً للمنافسة في دبي بفضل قوة اسم الحدث بالإضافة إلى الطرق السريعة والمسطحة والحديثة».

وأضاف حارب: «نعمل عن كثب مع اللجنة المنظمة للتخطيط للنسخة المقبلة من ماراثون دبي ونأمل أن نرى المزيد من العدائين النخبة يجتمعون على خط البداية بالإضافة إلى العديد من الزوار الدوليين الذين يسافرون للمشاركة من جميع أنحاء العالم».

نجاح

ويأتي الإعلان عن موعد تنظيم ماراثون دبي 2025 بعد أيام قليلة من فوز العدائين الإثيوبيين أديسو جوبينا وتيجيست كيتيما لأول مرة بالنسخة 23 من الماراثون بزمن قدره 2:05:01 و2:16:07 على التوالي، ويعد فوز جوبينا البالغة من العمر 19 عاماً فوزاً لا يُنسى في أول ماراثون لها، بينما أذهلت كيتيما عالم الجري بظهورها الأول الذي جعلها تسجل أسرع وقت في أول ماراثون للسيدات على الإطلاق، بينما أصبحت أيضاً ثامن أسرع امرأة في التاريخ.

مع تأكيد موعد 12 يناير 2025 لماراثون دبي على أجندة الفعاليات الرياضية، قال بيتر كونرتون مدير السباق: «يسعدنا أن نعلن عن موعد النسخة 24 من ماراثون دبي في عام 2025 في وقت مبكر جداً من العام، ونشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه الثابت لماراثون دبي، ومع ترسيخ مكانة دبي كمكان عالمي لسباق الماراثون، فقد زاد عدد الأشخاص الذين شاهدوا السباق من جميع أنحاء العالم على شاشات التلفزيون وعبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى».

خطوات

وأضاف بيتر: «لكننا لن نكتفي أبداً بما حققناه، وسنسعى جاهدين، بدعم من مجلس دبي الرياضي، لتحقيق خطوات أكبر في المستقبل، لنوفر منصة مثيرة لآلاف العدائين العاديين الذين يشاركون في جميع السباقات الثلاثة».

حظي ماراثون دبي 2024 بدعم من مجلس دبي الرياضي، أديداس، سوق دبي الحرة، إكسيد من الغرير، شبكة راديو القناة الرابعة، مجموعة آي تي بي الإعلامية، بيسليري ووتر، بيوفريز، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، شرطة دبي، خدمة الأمين، بلدية دبي. وسيرو وان زعبيل، أول فندق متكامل للياقة البدنية والتعافي في دبي.

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