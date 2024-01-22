«أبيض اليد» سابعاً في البطولة الآسيوية 21 التي تستضيفها البحرين

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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أنهى منتخب الإمارات مشواره في البطولة الآسيوية 21 لكرة اليد التي تستضيفها البحرين بالمركز السابع عقب فوزه على العراق الثامن بنتيجة 28 ــ 23.

وقدم منتخبنا مباراة جيدة أمام نظيره العراقي، وأنهى منتخبنا الشوط الأول لصالحه بنتيجة 15 - 13، فيما فاز لاعب منتخبنا سيف الأنصاري بلقب أفضل لاعب في المباراة.

وكان منتخبنا حل ثانياً بمجموعته الرابعة في الدور الأول للبطولة بفوزه على هونغ كونغ وكازاخستان، فيما خسر أمام البحرين، كما جاء بالمركز الرابع ضمن مجموعته بالدور الرئيسي للبطولة بخسارته أمام قطر واليابان وإيران.

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