«هيئة الرياضة» تطلق 24 خدمة إلكترونية تجريبية للاتحادات الرياضية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت الهيئة العامة للرياضة الخدمات الإلكترونية التجريبية للاتحادات الرياضية والتي يصل عددها إلى 24 خدمة رقمية، وذلك في إطار مشروع «التحول الرقمي» أحد أهم مشاريع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 الـ17، دعماً لعملية أتمتة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية بدولة الإمارات، وسعياً من الهيئة لتطوير عمل المنظومة الرياضية الوطنية وتسريع وتيرة العمل التنظيمي في قطاع الرياضة بالدولة، وتسهيل الإجراءات على اللاعبين والمنتخبات الوطنية للمساهمة في رفع اسم الإمارات عالياً في مختلف المحافل الرياضية.

خطوة

تهدف هذه الخطوة المهمة إلى وصول كافة المتعاملين إلى خدمات الاتحادات الرياضية المالية والإدارية وإجازات التفرع الرياضي بسهولة ويسر من أي مكان، والارتقاء بمستوى الدعم المقدم إلى كافة المتعاملين بقطاع الرياضة في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتستهدف كافة اللاعبين والإداريين والحكام ورؤساء الوفود والمدربين والمعالجين والمراقبين والمستشارين الفنيين ومرافقي اللاعبين الأطفال أو أصحاب الهمم والمختصين الرياضيين بجميع الجهات الرياضية من الاتحادات واللجان والمنظمات والجمعيات وغيرها.

مشروع

وقال سعيد عبدالغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة: «يعد إطلاق الخدمات الإلكترونية التجريبية للاتحادات الرياضية أولى مراحل مشروع «التحول الرقمي» أحد أبرز مشاريع المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة في تنظيم العمل الرياضي بدولة الإمارات بما يتوافق مع أحد ممكنات الاستراتيجية وهو تطوير البيئة التنظيمية والبنية التحتية للرياضة الإماراتية وتماشياً مع رؤى وتوجهات قيادتنا الرشيدة والنهج الحكومي بالدولة لأتمتة الخدمات».

تحول

وأضاف: «يعكس هذا التحول التزام الهيئة العامة للرياضة بجهودها في قيادة مسيرة التحول الرقمي للرياضة الإماراتية، ودعم كافة عناصر قطاع الرياضة بإتاحة وصولهم إلى الخدمات بسهولة ويسر وبكفاءة عالية، ما يوفر عليهم الوقت والجهد ويختصر الدورة الزمنية لإجراءات طلب الخدمات والحصول عليها، ما يرسخ مكانة الهيئة كمؤسسة رائدة في اتباع النهج التقني الحديث في تقديم الخدمات، من أجل دعم المؤسسات الرياضية الوطنية وارتقاء القطاع الرياضي من جميع النواحي».

وعقدت الهيئة العامة للرياضة ورشة عمل تدريبية للاتحادات الرياضية لاستعراض كيفية استفادة المتعاملين من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر البوابة الرياضية للهيئة، وقدمت الهيئة خلال الورشة شرحاً تفصيلياً للخطوات الثلاث للحصول على كل خدمة، وتم الرد على كافة استفسارات الاتحادات الرياضية أثناء الورشة.

مناصب

وتشمل قائمة الخدمات الإلكترونية الجديدة والمعتمدة: إجازات التفرع الرياضي، أذونات الدخول للاتحادات الرياضية، حضور اجتماع جمعية عمومية، الانتساب أو عقد شراكة، الترشيح لمناصب خارجية، الموافقة على استضافة حدث رياضي، الموافقة على مشاركة خارجية، بدل انتقال، تعيين موظف، حجز مرفق، حضور حدث رياضي، حضور استقبال الوفود الرياضية، طلب الموافقة على ترشيح عضو مجلس إدارة، طلب دعم مالي لاستضافة حدث رياضي، طلب دعم مالي لاستضافة حدث خارجي، طلب دعم مالي لمشاركة خارجية، طلب دعم مالي لتنظيم معسكر، طلب دعم مالي لدفع الاشتراكات الخارجية، طلب دعم مالي لشراء الأدوات الرياضية، طلب دعم مالي لدفع مبالغ إيجار مقر، طلب دعم مالي لبدل سفر، طلب دعم مالي لتجهيز مقر، طلب اعتماد عقد عمل، وطلب الموافقة على نشر مواد إعلامية.

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