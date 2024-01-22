بمشاركة 550 جواداً من أجود السلالات تعود لنحو 342 مالكاً..منافسات مثيرة في ختام بطولة الظفرة للخيول العربية

المصدر: الظفرة - وام

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شهد اليوم الختامي لفعاليات النسخة الرابعة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية «للمرابط الخاصة»، التي أقيمت على كورنيش المغيرة في منطقة الظفرة، منافسات شيقة ومثيرة بين المرابط المختلفة.

وأقيمت البطولة، التي استمرت 4 أيام، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ونظمتها جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 550 جواداً من أجود السلالات، تعود لنحو 342 مالكاً.

وشهد الختام مبارك عبد الله المنصوري المدير التنفيذي لديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومحمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وخليفة النعيمي نائب رئيس اللجنة المنظمة، وعدد كبير من ملاك ومربي الخيل العربية الأصيلة.

وتوجت المهرة «وجود الباهية» لمربط رأس الخيمة، بذهبية المهرات عمر سنة، ونالت الوصافة واللقب الفضي «ام كيه غرام» لمحسن عمارة، فيما حصلت على البرونز «غياهب الهواجر» للدكتور غانم الهاجري.

وتصدرت فئة المهرات بعمر 2 و3 سنوات ونالت الذهب «دي وداد» لإياد نبيل، وحلت في المركز الثاني وحصلت على الفضة «دي زمام» لزايد المزروعي، فيما حصلت على اللقب البرونزي «كنوز الباهية» لسلمى آل علي.

وتوشحت «اس كيو بسمة» لمربط الصقران، باللقب الذهبي للأفراس، تلتها في المركز الثاني «شيلسون سيلك رود» لمحمد الصيعري، بينما ذهب اللقب البرونزي إلى «جي اس مخايل غلفا» لسعود الشريقي.

وحصد «شهوان الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، ونال اللقب الفضي «يزن مغيدر» لمحمد سيف الزعابي، فيما حصل على البرونز «مزيان السديم» لمربط السديم.

واعتلى الصدارة ونال اللقب الذهبي للأمهار، «ساهي الباهية» لسلطان الشامسي، وجاء في المركز الثاني ونال الفضة «برهان الزبير» لمربط إم وإن، فيما حصل على البرونزية «دي مازر» لخليفة الدبوس.

وأحرز «إعمار ايه في اي» لمحمد سلمان أنور، اللقب الذهبي للفحول، تلاه في المركز الثاني ونال الفضة «سعد العالية» لمربط بن متعافي، بينما نال اللقب البرونزي «بيرسوس كيه ايه» لمنصور المزروعي.

وفي الجوائز الخاصة في البطولة، نالت «اس كيو كهرمانة» لمربط الصقران، كأس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، فيما حل في المركز الأول في جائزة أفضل عارض إماراتي سلطان عبد الله الرئيسي، والمركز الثاني محمد بخيت الحفيتي، والثالث مايد محمد سليمان، والرابع حمد عبد الله النقبي، والخامس عابد سيف الأرياني.

هدف

من جانبه توجه محمد الحربي، بالشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على الدعم الكبير من سموه لملاك ومربي الخيل العربية بصورة عامة، وبمنطقة الظفرة بصورة خاصة، عبر رعايته الكريمة للبطولة.

وأوضح أن البطولة تهدف إلى دعم الملاك والمربين في منطقة الظفرة وتشجيعهم على اقتناء وتطوير إنتاج الخيول العربية، الأمر الذي بدأت تظهر نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، كما تهدف أيضاً لنشر أنشطة وفعاليات الخيل العربية في المنطقة.

وقال إن البطولة تستقطب أعداداً قياسية من الخيول المشاركة، وكذلك الملاك بما يجعلها من أكبر البطولات العالمية، وأنها شهدت نسبة فوز عالية من الملاك المشاركين، حيث بلغ عدد الملاك الفائزين 198 مالكاً بنسبة 63.2%، أما الخيول الفائزة ففد بلغ عددها 287 خيلاً بنسبة 62.9 %.

وأضاف إن الإعداد للنسخة المقبلة من البطولة يبدأ من الآن، ونتوقع أن تكون النسخة المقبلة مختلفة في ظل الدعم والرعاية والاهتمام الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.

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