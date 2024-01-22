عبدالله الشرقي يتوج أبطال «دولية الفجيرة للقوة البدنية»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي



توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الفجيرة للياقة البدنية التي أقيمت في نسختها الثانية برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بفندق ومنتجع البحر بالفجيرة، وفاز الصربي لوكا دوجيكتش في فئة أدفانس للرجال، بينما فازت بلقب فئة البنات النرويجية اندريا سلوبيرغ، وفي فئة اللاعبين العرب المصري عاصم عفت، والمصرية هنا منسي على مستوى الإناث، وفاز الكويتي مهدي عون بلقب فئة الماسترز أكبر من 40 سنة، والإماراتي إبراهيم الشامسي بفئة الشباب فاز، والأوكرانية مارغريتا فيدروفا بفئة الشابات والمصرية ياسمين الهمولي بفئة الهواة للبنات.

حضر الختام الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وأحمد بن ظبوي الفلاسي رئيس لجنة اللياقة البدنية، وعضوا مجلس إدارة الاتحاد أحمد جوهر، وعبدالرحمن العوضي.

وثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي تنظيم البطولة والمستويات البدنية التي شهدتها المنافسات ووصفها بالمتميزة وأكد أن فعاليات البطولة ظهرت بشكل مثالي واحترافي.

وأكد أن لجنة اللياقة البدنية في الاتحاد بصدد مناقشة عدة اقتراحات للنسخة المقبلة ومنها مشاركة فئات عمرية جديدة وتنويع المسابقات، وأعرب عن سعادته بالنقلة النوعية لرياضة اللياقة البدنية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز