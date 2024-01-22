في جبل حفيت بمدينة العين..شرطة أبوظبي تشارك بالمرحلة الأخيرة لـ«تحدى قمم الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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شارك فريق التحدي والمغامرات بشرطة أبوظبي في المرحلة الأخيرة من الموسم الأول «تحدي قمم الإمارات» من أعلى قمة جبلية في الإمارات جبل جيس، والذي نظمته شركة إيفرست سبورت في جبل حفيت بمدينة العين، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، والمجالس الرياضية في إمارة أبوظبي.

وأسهمت شرطة أبوظبي في تنسيق الخطة التنظيمية من خلال الإشراف والمتابعة للمسار الممتد لمسافة سبع كيلومترات ونصف من بداية الجبل إلى قمة جبل حفيت ضمن مسابقتي المشي الجبلي والجري الجبلي، وعملت على تعيين نقاط الإخلاء ومعايير السلامة وفق المواصفات العالمية.

وقدم فريق التحدي والمغامرات للمشاركين الذين بلغ عددهم 500 مشارك من مختلف الفئات العمرية من الذكور والإناث شرحاً بأهم النصائح والإرشادات حول كيفية تسلق المرتفعات الجبلية.

ودعت شرطة أبوظبي منتسبها في مختلف الإدارات الشرطية إلى المشاركة في المبادرات الرياضية التي تتسم بالتحدي والمغامرة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية، وتنمية مهاراتهم القيادية ولياقتهم البدنية والتغلب على الخوف من الأماكن المرتفعة والمنحدرات الجبلية.

وأشاد خضر الغضبان المدير التنفيذي لشركة إيفرست سبورت، بدور شرطة أبوظبي المتميز ومشاركة منتسبيها في هذا النوع من الرياضات، ودورها الريادي في إنجاح المرحلة الأخيرة من سباق «تحدي قمم الإمارات» والحفل الختامي لتوزيع الجوائز وتتويج الفائزين بالبطولة في منتزه جبل حفيت الصحراوي، ما انعكس إيجابياً في تشجيع الشباب على الرياضات الجبلية وفق معايير الأمن والسلامة.

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