الفائزة بأربع بطولات غراند سلام..نعومي أوساكا تنضم إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس ببطاقة دعوة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنافس نعومي أوساكا، الفائزة بأربع بطولات غراند سلام، على اللقب في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة الشهر المقبل، وبهذا تكون النجمة اليابانية أحدث لاعبة تم تأكيد مشاركتها في النسخة الثانية من بطولة رابطة محترفات التنس فئة 500 نقطة.

وتعود البطولة، التي يتم استضافتها بالشراكة مع مبادلة ويقدمها مجلس أبوظبي الرياضي، إلى مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في الفترة من 3 إلى 11 فبراير المقبل، مع مجموعة من ألمع نجمات التنس المصنفات ضمن العشرة الأوائل على مستوى العالم بما في ذلك يلينا ريباكينا وأُنس جابر وماريا ساكاري، واللاتي يجتمعن للمنافسة على اللقب.

وتنضم إليهن مؤخراً، أوساكا المصنفة الأولى على العالم سابقاً والتي تدخل المنافسة ببطاقة دعوة، مثل زميلتها البريطانية بطلة الجراند سلام، إيما رادوكانو.

وفازت أوساكا بأول ألقابها الأربعة الكبرى في عام 2018، بفوزها على سيرينا ويليامز في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لتصبح أول يابانية تفوز بلقب الفردي في البطولات الأربع الكبرى غراند سلام، وتبعها نجاحها في بطولة أستراليا المفتوحة بعد عام من ذلك. ثم حصلت على لقب بطولة أمريكا المفتوحة للمرة الثانية في عام 2020، قبل أن تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة مرة أخرى في عام 2021.

وتعليقاً على ذلك، تقول أوساكا البالغة من العمر 26 عاماً: «أنا متحمسة للمنافسة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لهذا العام والأداء أمام مشجعي التنس الإماراتيين، الذين أعرف من تجربتي السابقة أنهم سيخلقون أجواء رائعة، إنه ملعب عالي الجودة ويشارك فيه بعض أفضل اللاعبات في العالم، وأنا أتطلع إلى هذا الحدث ومتأكدة من أنه سيكون حدثاً رائعاً.

ومن جانبه، قال نايجل جوبتا، المدير الرياضي لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة: مع بقاء بضعة أسابيع فقط على بطولة هذا العام، يسعدنا للغاية أن نعلن أن نعومي أوساكا ستشارك كجزء من فريق موهوب للغاية.

مع تنافس 10 من أفضل 20 لاعبة في العالم، إلى جانب الفائزتين بالبطولات الكبرى غراند سلام، نعومي وإيما رادوكانو، فإن المشجعين الحاضرين لديهم الكثير ليتطلعوا إليه. من المتوقع أن تكون بطولة مميزة حقاً».

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