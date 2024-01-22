في نسخته الثانية للاعبين مواليد 2014 و2015..ختام مهرجان أجيال المستقبل لكرة القدم بنادي دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة – البيان

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نظم نادي دبا الفجيرة الرياضي مهرجان أجيال المستقبل في نسخته الثانية للاعبين مواليد 2014 و2015، بمشاركة أندية: دبا الفجيرة، دبا الحصن، العروبة، الإمارات، رأس الخيمة وخورفكان، وشهد المهرجان الذي استضافته ملاعب أكاديمية نادي دبا لكرة القدم حضور عدد كبير من أولياء أمور اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية للفرق المشاركة.

وهدف مهرجان أجيال المستقبل لاكتشاف مواهب كرة القدم وصناعة أجيال جديدة وقوية من اللاعبين المسلحين بالقوة والروح القتالية والتنافسية بالاستفادة من الاحتكاك مع لاعبي الأندية المشاركة.

وفي ختام المهرجان كرم نادي دبا الرياضي الثقافي جميع لاعبي الأندية المشاركة والأطقم الفنية والإدارية، حيث وزع الجوائز أحمد سليمان الهنداسي عضو مجلس الإدارة مدير أكاديمية نادي دبا لكرة القدم، والذي تقدم بشكره للأندية المشاركة في مهرجان «أجيال المستقبل» على استجابتهم والروح الرياضية العالية التي تميز بها الجميع من لاعبين وأطقم فنية وإدارية ما أسهم في إنجاح المهرجان وتحقيقه الأهداف المرسومة.

وأكمل الهنداسي: «ظل مجلس إدارة نادي دبا الرياضي الثقافي برئاسة أحمد سعيد الظنحاني يُنظم المهرجانات الرياضية للمراحل السنية سنوياً لإتاحة الفرصة للمواهب الصغيرة بالتعبير عن قدراتها وإمكاناتها الفنية في أجواء تنافسية متميزة، بما يحقق الأهداف الآنية والمستقبلية بصناعة أجيال جديدة من اللاعبين الجيدين المؤهلين للالتحاق بمنتخبات المراحل السنية المختلفة».

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