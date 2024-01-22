بنسختها 21 والمصنفة (J100)،..الروماني غابريل غيتو بطل دولية دبي لتنس الشباب

المصدر: دبي - البيان

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توج ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس الفائزين في بطولة دبي الدولية للشباب بنسختها 21 والمصنفة (J100)، والتي اختتمت أول من أمس في أكاديمية توب سبن في دبي بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة، وذلك في ثاني بطولات الشباب الدولية للعام 2024 والتي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس بإشراف الاتحاد الدولي.

وأسفرت النتائج عن فوز اللاعب الروماني غيتو غابريل بالمركز الأول لفئة فردي الشباب بعد فوزه بالنهائي على مواطنه نوريسكو بيرغ بمجموعتين متتاليتين (6-2) و (6-3).

وفازت الروسية داريا كوريشكوفا بالمركز الأول لفئة فردي الشابات بعد فوزها بالنهائي على الفرنسية باغور ليلا غراسيه (7-6) و (6-3).

وفي زوجي الشباب فاز باللقب الثنائي الألماني بارسوكوف والروماني باتين تودور بعد تفوقهما على الثنائي الروماني غابريل وتيودور (6-3) و (6-4).

وفي زوجي الشابات فاز باللقب اللاعبتان الكرواتية ايفكوفج والصربية يانكوفج بعد تغلبهما في النهائي على لاعبتي كازاخستان كوريشكوفا وماشابايفا بمجموعتين لواحدة وبواقع (6-4) و (4-6) و (10-8).

وبارك ناصر المرزوقي للاعبين الفائزين، مثمناً المستويات الفنية التي قدمها أغلب اللاعبين واللاعبات، وعبر المرزوقي عن سعادته لنجاح تنظيم البطولة بشكل فني وإداري مميزين، ومقدماً الشكر لأكاديمية توب سبن لاستضافتها المنافسات وتوفير الأجواء الإيجابية التي ساهمت بنجاح البطولة.

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