يتوقع مشاركة 10500 رياضي في الألعاب ..9 مليار يورو ميزانية أولمبياد

المصدر: أ ف ب

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نحو 9 مليار يورو ميزانية حتى اليوم، مليار مشاهد لحفل الافتتاح، 13 مليون وجبة فطور، 30 ألف شرطي ومتطوّع و10500 رياضي... تعد أرقام أولمبياد باريس 2024 (26 يوليو-11 أغسطس) بألعاب مميزة.

- رياضيون:

يتوقع مشاركة 10500 رياضي في الألعاب، سيقيم معظمهم في القرية الأولمبية الواقعة في ضاحية سان دوني الشمالية للعاصمة باريس. سيتواجهون في 32 رياضة، بينها أربع إضافية (رقص البريك دانس، التسلق الرياضي، سكايت بورد وركوب الأمواج). في المجمل، تشهد المنافسات 329 مسابقة تخوضها 203 دولة مسجّلة بالاضافة إلى رياضيين روس وبيلاروس تحت علم محايد، باستثناء الرياضات الجماعية.

- الجماهير:

أكثر من 15 مليون متفرّج يتوقع حضورهم الألعاب الأولمبية والبارالمبية، بحسب أرقام مكتب السياحة في باريس، نحو 12% منهم قادمون من الخارج، أي نحو مليوني متفرّج، بينهم 1.5 مليون للأولمبياد الصيفي معظمهم من البريطانيين والأميركيين. بالنسبة لحفل الافتتاح على نهر السين، اشترى 100 ألف شخص تذاكر للتواجد على الأرصفة السفلية. في المقابل، لم يُحدّد بعد عدد الجماهير على الارصفة العليا والذي سيبلغ مئات الآلاف.

- التذاكر:

بيعت البطاقات التي اعتبرها البعض باهظة الثمن، بين 24 و2700 يورو لحفل الافتتاح. بيعت 7.6 ملايين تذكرة من أصل عشرة ملايين.

- المشاهدون عبر الشاشة:

قد يتابع نحو مليار مشاهد حفل الافتتاح، حيث يبحر المئات من القوارب نهر السين حاملين البعثات المشاركة.

- الأمن:

30 ألف شرطي ودركي، مدعومون بـ15 ألف عسكري. يتوقع أيضاً مشاركة بين 17 ألف و22 ألف عنصر حماية من شركات الأمن الخاصة في المواقع الأولمبية ومناطق المشجعين.

- المتطوعون:

سيكون هناك 30 ألف متطوّع لاستقبال، مساعدة وتحديد مواقع المتفرجين، لكن أيضاً الرياضيين والمساعدة في 6 آلاف فحص منشطات خلال الألعاب.

- الفطور:

سيُقدّم اجمالي 13 مليون وجبة فطور، بما في ذلك الخفيفة، مع الوعد بانتاج 80% منها في فرنسا. ضمن اللائحة، هناك 3 ملايين موزة!

- الميزانية:

تبلغ حالياً 8,8 مليار يورو (9.59 مليار دولار) بحسب اللجنة المنظمة وسوليديو (الشركة المسؤولة عن بناء المواقع)، لكن الرقم النهائي سيُعرف بعد الألعاب. وفق تقديرات ديوان المحاسبة، سيُخصّص 3 مليار يورو من الأموال العامة من أجل الألعاب.

- أسعار تذاكر المترو:

بين 20 يوليو و8 سبتمبر، سيرتفع سعر تذكرة الرحلة إلى 4 يورو، مقابل 2,10 راهناً. سيبلغ سعر التذكرة اليومية 16 يورو والأسبوعية 70 يورو.

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