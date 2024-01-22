منتخب الإمارات يحصد 6 ميداليات ملونة في بطولة كأس آسيا للمبارزة للأشبال

المصدر: وام

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حصد منتخب الإمارات للمبارزة 6 ميدالية ملونة (3 ذهبيات وفضية وبرونزيتان) في منافسات بطولة كأس آسيا للأشبال، التي نظمها اتحاد الإمارات للمبارزة على صالة نادي شباب الأهلي بدبي، واختتمت منافساتها أمسِ الأحد.

أقيمت البطولة على مدار 3 أيام، وشارك فيها 157 لاعباً ولاعبة من 11 دولة آسيوية، تنافسوا في الأسلحة الثلاثة (الفلوريه، الايبيه، السابر).

وتوزعت ميداليات الإمارات بين 3 ذهبيات حصل عليها كل من فارس البلوشي في فردي سلاح الفلوريه أولاد، والهيام البلوشي في فردي الفلوريه فتيات، وذهبية سلاح الفلوريه الفرق (فارس البلوشي، وعيسى الزرعوني، وعبد الرحمن مبارك، وعبد الله المحمود).

كما حصل فريق سلاح الفلورية للفتيات المكون من (الهيام البلوشي، وخديجة المسماري، وحمده التميمي، ونجود الصريدي) على الميدالية الفضية في مسابقة الفرق.

وحصل فريق سلاح السابر للأولاد المكون من (سلطان العبري، وعبد الله الكندى، وهزاع العبري، وعمر المرزوقي) على برونزية مسابقة الفرق، وفريق سلاح السابر للفتيات المكون من (أصيلة الزعابي، والعنود الفلاسي، ومريم على) على برونزية مسابقة الفرق.

حضر مراسم ختام البطولة وتتويج الفائزين الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى للمبارزة، وأحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، وعلي جابر المرزوقي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمبارزة.

وهنأ الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي اللاعبين واللاعبات والجهاز الفني والإداري بإنجازهم الكبير بالحصول على 6 ميداليات آسيوية، مؤكداً أن لاعبي ولاعبات المنتخب أثبتوا جدارتهم وأنهم كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم خاصة أن البطولة تقام في الإمارات.

وقال: "هذا الإنجاز التاريخي الذي حققه أبناؤنا وبناتنا اللاعبون واللاعبات هو خلاصة جهد اتحاد الإمارات للمبارزة وتفوقه في تحقيق المستهدفات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة وبحسن الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة".

وأضاف: "ستكون هذه الميداليات بمثابة أكبر حافز وداعم لمسيرة جميع لاعبي ولاعبات المنتخب نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في قادم البطولات، سواء للأبطال الذين حققوا هذه الميداليات أو لزملائهم الذين استفادوا أيضا من الاحتكاك مع مدارس مختلفة خلال هذه البطولة".

وأوضح: "سيلقي هذا الإنجاز علينا بالمزيد من المسؤولية، وسنسعى إلى ضرورة استثماره في خططنا المقبلة من أجل توسيع رقعة الإنجازات والوصول إلى العالمية".

ووجه القاسمي الشكر للجهات الداعمة والراعية للبطولة وعلى رأسها الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، ومجلس دبي الرياضي، ونادي شباب الأهلي مستضيف البطولة، علاوة على الكوادر المواطنة أعضاء اللجنة المنظمة الذين اثبتوا قدرتهم الهائلة في تنظيم البطولة بجودة عالية وساهموا في إنجاح هذا العرس الآسيوي.

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