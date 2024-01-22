دبي تستضيف حفل الأفضل في الكرة الشاطئية

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية "Beach Soccer Worldwide" عن إقامة حفل اختيار الأفضل في اللعبة حول العالم خلال عام 2023 في دبي يوم 12 فبراير المقبل، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية "الإمارات 2024".

وتستضيف الإمارات، البطولة، للمرة الثانية في تاريخها، خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024 في دبي بمشاركة 16 منتخباً، ويتنافس فيها منتخب الإمارات في المجموعة الأولى مع منتخبات مصر والولايات المتحدة وإيطاليا.

واختارت اللجنة 3 بطولات عالمية أقيمت خلال عام 2023 لاختيار الأفضل بينها، وهي الدوري الأوروبي لكرة القدم الشاطئية الذي أقيم في سيردينيا بإيطاليا، وفازت إيطاليا بلقبه، وبطولة "موندياليتو" في إسبانيا التي فاز باللقب فيها منتخب إسبانيا للسيدات، ومنتخب البرازيل بلقب الرجال، وبطولة "نيوم" بالسعودية في أكتوبر الماضي، والتي فاز بلقبها أيضا منتخبا إسبانيا للسيدات والبرازيل للرجال.

وسبق أن أعلنت لجنة الكرة الشاطئية بالفيفا عن القوائم المختصرة لأسماء المرشحين لنيل جوائز أفضل اللاعبين واللاعبات وحراس المرمى والمدربين في العالم خلال عام 2023، والتي ضمت ثلاثة لاعبين إماراتيين هم: حميد جمال، حارس مرمى منتخب الإمارات، ووليد بشر، ووليد المحمدي (قائد المنتخب)، إضافة إلى البرازيلي فيكتور فاسكيز مدرب منتخب الإمارات الذي تم ترشيحه ضمن الأسماء المرشحة لجائزة أفضل مدرب.

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