أحمد بن سعيد يتوج ماكلروي بطلاً لـ «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الإيرلندي روري ماكلروي بلقب النسخة الـ35 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف التي أقيمت بملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف وسلمه كأس «الدلة العربية».

وأصبح ماكلروي أول لاعب يحقق لقب البطولة أربع مرات، وثاني لاعب يحتفظ به في نسختين متتاليتين بعد اللاعب ستيفن جالاتشر.

وشهد ختام البطولة ومراسم التتويج معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وهشام القاسم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة وصل لإدارة الأصول»، وباوان منجال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هيرو موتوكورب، وعبدالله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام، دي بي وورلد، دول مجلس التعاون الخليجي،وعدد من كبار المسؤولين.

وأنهى ماكلروي، المصنّف الثاني عالمياً، الجولة الختامية برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليتقدّم بفارق ضربة واحدة عن البولندي أدريان ميرونك، الذي حل وصيفاً للبطولة برصيد 13 ضربة تحت المعدل، وجاء الأمريكي كاميرون يونغ ثالثاً بإجمالي 12 ضربة تحت المعدل، في حين تشارك في المركز الرابع كل من آرون كوركيل وبابلو لارازابال وخواكين نيمان برصيد 10 ضربات تحت المعدل.

وقال ماكلروي: من الرائع أن أحقق اللقب، كان يوماً صعباً، ولم يكن من السهل تسديد ضربات قريبة من الحفر وتحقيق ضربات تحت المعدل، لكن العلامة الفارقة خلال الجولة عندما سجلت ضربتين تحت المعدل في الحفرتين الثامنة والتاسعة، واللتين دفعاني إلى محاولة السيطرة على سير المنافسة من جديد، وارتكبت خطأ واحداً فقط في الحفرة 13 التي سجلت فيها ضربة فوق المعدل، ولكنني استعدت توازني مرة أخرى في الحفر الأخيرة.

وقال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: عززت البطولة مكانة دبي وجهة عالمية للفعاليات الرياضية، كما استقطبت في نسختها الـ35 أفضل لاعبي العالمي الذين سددوا عدداً من الضربات التاريخية على أرض ملعب المجلس، بالإضافة إلى استضافتها الآلاف من الجماهير الذين استمتعوا بمجموعة متنوعة من الفعاليات خارج الملعب.

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