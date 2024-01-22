أبطال «قمم الإمارات» يشاركون في تحديات «جبل إيفرست»

المصدر: أبوظبي - وام

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اختتمت أمس فعاليات المرحلة الخامسة من «تحدّي قمم الإمارات»، على مسار جبلي جديد بطول 7.5 كيلومترات، في قمة جبل حفيت بمدينة العين، وشارك في النهائي 450 متسابقاً، بحضور لافت من المواطنين، وحصل اثنان من أبطال التحدي على جائزة عبارة عن رحلة إلى قمة جبل إيفرست، للمشاركة في تحدي أعلى ماراثون في العالم لفئة الجري الجبلي، وتم تخصيص جائزتين للفائزين للمشاركة في تحدي المشي الجبلي «هايكينج»، في مخيم جبل إيفرست العالمي، كما تم تكريم الفائزين من أصحاب أفضل الأرقام في مراحل التحدّي الخمس.

نظم الحدث اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بالتعاون من شركة إيفرست للرياضة، والهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع المجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة.

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