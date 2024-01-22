أحمد المنصوري يستعد في أستراليا لكأس العالم للدراجات

المصدر: دبي - البيان

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غادر أحمد المنصوري دراج المنتخب الوطني إلى أستراليا، لخوض معسكر تدريبي، استعداداً للمشاركة في سباق الأومنيوم ببطولة العالم بأديلايد في أستراليا، المقرر 3 فبراير المقبل، وهو إحدى المحطات الهامة للاعب لجمع النقاط، بطموح التأهل إلى أولمبياد باريس 2024. يرافق أحمد المنصوري في معسكره مدرب المنتخب الوطني للمضمار بدر ثاني.

وأكد يوسف ميرزا مدير المنتخب، أن أحمد المنصوري سيشارك في ثلاث نسخ من بطولات العالم، المرحلة الأولى في أستراليا، والثانية في هونغ كونغ، في مارس المقبل، والثالثة في كندا أبريل المقبل، وقال: نطمح أن يوفق المنصوري في تقديم مردود جيد خلال مشاركته في كأس العالم بأستراليا.

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