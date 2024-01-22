فارس البلوشي والهيام البلوشي يحصدان الذهب في «آسيوية المبارزة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تُوج فارس البلوشي والهيام البلوشي، من نادي الفجيرة للفنون القتالية، بذهبيتين في بطولة كأس آسيا للمبارزة للأشبال، التي أقيمت في دبي بمشاركة أكثر من 150 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 دولة آسيوية.

وأهدى نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، الإنجاز إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الرئيس الفخري لنادي الفجيرة للفنون القتالية، لدعمه وتوجيهاته المستمرة بزيادة عدد المشاركات العربية والدولية.

ووجه أبو شاويش التهنئة إلى الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد الإماراتي والاتحاد الآسيوي للمبارزة، والطاقم الفني والإداري للمنتخب، معبراً عن سعادته بنتائج البطولة، التي تعتبر الأقوى ضمن هذه الفئة.

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