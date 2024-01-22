منتخب الكويت يتأهل إلى مونديال اليد

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

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تأهل منتخب الكويت إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد والمقررة في كرواتيا والدنمارك والنرويج في الفترة من الـ14 يناير حتى الثاني من فبراير 2025 وذلك بعد وصوله إلى الدور قبل النهائي لكأس آسيا المقامة حالياً في البحرين، بفوزه على المنتخب العراقي بنتيجة 20-32، في المرحلة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ورفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط.

وانتهى الشوط الأول بتفوق المنتخب الكويتي 6-13، فيما حصل عبدالعزيز الظفيري على لقب أفضل لاعب في المباراة.

وتتأهل الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى لنهائيات كأس العالم لكرة اليد.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب الكويت لكرة اليد في كأس العالم ببطولة كرواتيا عام 2009، أي منذ من 15 عاماً.

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