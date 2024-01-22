3 فرق ترسم ملامح المنافسة على لقب «دولية دبي للسلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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بدأت ملامح المرشحين للمنافسة على لقب بطولة دبي لكرة السلة في نسختها الـ 33، تتضح، بعد مباريات اليوم الثاني للبطولة، ويقود الرياضي اللبناني ثلاثي المرشحين، يليه سترونج الفيلبيني مع نجومه من دوري الـ NBA، ثم أهلي طرابلس الليبي، الذي يقوده باقتدار المدرب اللبناني الخبير فؤاد أبو شقرا، وفي المقابل، كان مفاجئاً المستوى المتواضع للفرق اللبنانية الأخرى، الحكمة، بشكل خاص، وبيروت، وهومنتمن، وعبّرت الجولة الثانية عن ذلك، في المباراة الأولى فرمل أهلي بنغازي الليبي فريق النصر الإماراتي، ولم يسمح له بتخطيه في نهاية أي من أرباع لقائهما، لكن الفارق لم يتعد في أكثر الأحوال الخمس نقاط، ويعود الفضل بالدرجة الأولى إلى لاعب الأهلي سفيان حمد، أفضل مسجلي المباراة بـ 23 نقطة ومرتدتين، أهلي بنغازي رفع رصيده إلى نقطتين من فوز.

المباراة الثانية، والتي حملت فوزاً ثانياً للسلة الليبية، أكدت خطورة فريقي ليبيا، وجدية عزمهما على الخروج بِغَلّةٍ دسمة من نسخة دبي الدولية هذا العام، أو على الأقل، ينطبق هذا الوصف على أهلي طرابلس، الذي يقوده أحد أفضل مدربي لبنان، صاحب الخبرة الطويلة المشهودة، الكابتن فؤاد أبو شقرا.

فالفوز على هومنتمن بفارق 25 نقطة، لم يأتِ بالصدفة في الربع الأخير، بل بدأ منذ الربع الأول، الذي انتهى بفارق سبع نقاط، ثم ارتفع في الثاني إلى 15، وفي الثالث إلى 22، وهو عدد السلات التي سجلها أفضل مسجلي المباراة، جاد خليل، من الفريق اللبناني، مع سبع مرتدات وأربع تمريرات حاسمة، ونسيم بدروش مع أربع مرتدات وتمريرتين، الأهلي رفع رصيده إلى 4 نقاط.

في المباراة الثالثة لم تخرج النتيجة عن المتوقع قبل انطلاقها، حيث فاز سترونج الفلبيني على الوحدة السوري بفارق 22 نقطة «89-67»، وقد تصاعد الفارق منذ بداية اللقاء بوتيرة مطردة، فكان تسع نقاط في الربع الأول، ثم 13 في الثاني، ثم 16 في الثالث، و22 في الأخير، أفضل المسجلين كان كيفن كارل، الذي سجل 24 نقطة وخمس مرتدات وتمريرتين حاسمتين، وهو من الفريق الفائز الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط.

في المباراة الرابعة، حقق الرياضي اللبناني، حامل اللقب، فوزه الثاني على التوالي، وتصدر المجموعة الثانية، بالتساوي مع سترونج، إثر تغلبه على سلا المغربي بفارق 17 نقطة «89-72».

وفي المباراة الخامسة، جاء أداء الحكمة باهتاً ومعاكساً للسمعة الكبيرة التي كان يحيط المنظمون والجمهور الفريق اللبناني بها قبل بدء البطولة، بل إن قسماً من جمهور الفريق توجه بكلمات قاسية إلى اللاعبين أثناء الوقت المستقطع الأخير، وهو لا يصدق أن الفريق الذي تقدم بقوة في الربع الأول بفارق 5 نقاط، تراجع في الثاني بشكل ملحوظ، وتأخر بنقطة واحدة، وفي الثالث بـ 5، إلى أن استقر الفارق في الربع الأخير على 12 نقطة في النهاية «73 -61»، بعد أن بلغ في أقصاه 14 نقطة، منتخب تونس رفع رصيده إلى 3 نقاط، والحكمة إلى 2 من خسارتين.

مباريات اليوم

تقام في رابع أيام البطولة، اليوم، 4 مباريات، يلتقي في الأولى النصر وسلا المغربي، في الثالثة والربع بعد الظهر، ضمن المجموعة الأولى، تليها في الخامسة والربع مساءً، مباراة أهلي بنغازي الليبي ومنتخب تونس، في نفس المجموعة، وفي السابعة والربع مساء، يلتقي منتخب الإمارات والهومنتمن، لحساب المجموعة الثانية، وتختتم المباريات بلقاء لبناني صرف، يجمع الحكمة والرياضي، في التاسعة والربع مساء، لحساب المجموعة الأولى.

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