البرازيلي داسيلفا بطل النزال الرئيس في «دولية محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز البرازيلي أليكس داسيلفا بالنزال الرئيس في النسخة الدولية الـ 46 من سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي أقيمت أول من أمس، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، في أول منافسات الموسم الجديد 2024، وتمكن البطل من الفوز على الروسي دينيسلام كماموف في الوزن الخفيف، بعد نزال قوي بين الطرفين، بقرار الحكام.

عقب اللقاء، توج عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، البرازيلي اليكس داسيلفا. وقررت اللجنة المنظمة تأجيل النزال الرئيس الثاني بين الأذربيجاني أمين قاسيموف والكوري الجنوبي تاي كيون كيم، للنسخة 47، استناداً إلى قرار لجنة الحكام والجهاز الطبي.

حضور

شهد المنافسات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة السياحة والثقافة- أبوظبي، والبريطاني كريس براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة. وحضر منافسات البطولة، البطل الداغستاني إسلام مخاشيف بطل العالم في وزن الخفيف، وهينزو جرايسي أسطورة الجوجيتسو العالمي، وعدد من سفراء الدول لدى دولة الإمارات.

فوز

وفي بقية النزالات، حافظ الروسي سمندر مرادوف على سجله الخالي من الهزائم، بعد فوزه على الأوزبكستاني بوبور كور بونوف في وزن المتوسط، وتغلب الفلبيني مارك فالريو على الكاميروني جاروليس ديا بالضربة القاضية الفنية في دقيقة ونصف، بوزن الريشة، والروسي رشيد فاكابوف على جاكشيليك كنور بييف من قرغيزستان، بخنقة جانبية في وزن الذبابة. وفي نزال السيدات، أجبرت التشيلية فالنتينا منازلتها الروسية فكتوريا سخوفريبوفا على الاستسلام في وزن الحر.

هدف

من جانبه، أكد فؤاد درويش أن السر في النجاحات العديدة والمتواصلة لبطولة «محاربي الإمارات»، مصدره الجماعية والشغف والمسؤولية التي يتمتع بها فريق عمل البطولة، كلّ في مهامه، ذاكراً أن الجميع يعمل من أجل هدف واحد، هو المواصلة في تطوير البطولة، حتى تتبوأ مكانة مرموقة بين مختلف المنافسات الرياضية الأخرى.

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