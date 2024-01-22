أبطال الإمارات يسيطرون على ألقاب «سباق دبي للدراجات المائية»

المصدر: دبي - البيان

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سيطر أبطالنا سفراء رياضة الإمارات على المراكز الأولى وألقاب سباق دبي الدولي للدراجات المائية - الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات 2024 - والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن رزنامة فعاليات الموسم 2023 - 2024 بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وتحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية - يو آي أم.

وحقق الحدث الذي أقيم في شواطئ جزر دبي بالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم نجاحاً كبيراً تمثل في مشاركة ما يزيد على 80 متسابقاً ومتسابقة من 10 بلدان حول العالم تنافسوا على ألقاب 10 فئات متنوعة على مدار فترتين صباحية ومسائية حيث تميزت المنافسات بالإثارة والندية وسط حضور جماهيري متميز.

أضواء

وخطف بطلنا سلطان عيسى الحمادي من فريق اكستريم بايك دبي الأضواء في السباق محققاً ثنائية نادرة بعدما أحرز المركز الأول في فئتين الأولى واقف للمحترفين جي بي 1 التي تفوق فيها على زميليه في الفريق البلجيكي انتوني بيرناوت «الثاني» وبطلنا عمر عبدالله راشد «الثالث»، والثانية فئة جالس جي بي 4 «سبارك» متفوقاً على الكويتيين أحمد الخضاري وفهد اليعقوب.

وعانق بطلنا خالد سليمان المازمي متسابق فريق الشارقة صدارة فئة جالس جي بي 2 متقدماً على بطلينا سلمان يونس العوضي من فريق شرطة دبي «الثاني» وزميله في فريق الشارقة عامر عبدالرزاق حوير «الثالث»، فيما تألق بطلنا جمال الجناحي من فريق الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي في منافسات فئة جالس جي بي 3 متفوقاً على بطلنا عبدالله عبدالرحمن الحمادي من فريق شرطة دبي «الثاني» والمجرية أغنيس ألبرت «الثالث» وشهدت منافسات واقف للمخضرمين جي بي 2 سيطرة أبطالنا حريز المر بن حريز «الأول» وغانم خميس المري «الثاني» ومحمد محسن العلي «الثالث».

تألق

ولدى فئات الناشئين تألق أبطالنا نجوم المستقبل حيث تصدر منافسات واقف للناشئين 13 - 15 سنة بطلنا سهيل الطاير من فريق شرطة دبي وحل علي عيسى العلي من فريق بي أند أو ماريناز ثانياً ثم سيف الشويهي من فريق الشارقة ثالثاً وفي واقف للأشبال 10 - 12 سنة حصد بطلنا أحمد سالم من فريق شرطة دبي المركز الأول، وحل كير ايفانوف ثانياً، والقطري سلطان الشرشني ثالثاً، وشهدت منافسات واقف للبراعم 8 - 9 سنوات حصول بطلنا عبدالله العوضي من فريق شرطة دبي على المركز الأول وجاء الكويتي يوسف رمضان ثانياً ثم بطلنا زايد الحمادي ثالثاً.

صدارة

ونجح البطل العالمي الكويتي محمد جاسم الباز في انتزاع صدارة فئة جالس للمحترفين جي بي 1 متفوقاً على المتسابق القطري وليد الشرشني والياباني المخضرم جون أكوما وذهبت الصدارة في فئة واقف جي بي 2 إلى المتسابق الكسندر باخوموف وحل الكويتي فارس رمضان في المركز الثاني ثم القطري وليد الشرشني في المركز الثالث.

وعقب نهاية المنافسات قام محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي المدير التنفيذي يرافقه محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي وخالد محسن العلي مشرف السباق بتقديم الكؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئات السباق العشر.

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