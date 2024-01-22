«الجودو» يختتم معسكر جورجيا ويتوجه إلى البرتغال اليوم

المصدر: تبليسي - وام

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تتوجه بعثة منتخب الجودو إلى البرتغال اليوم بعد اختتام المعسكر التحضيري في جورجيا استعداداً للمشاركة في بطولة «أوديفيلاس» الكبرى والتي يستضيفها الاتحاد البرتغالي بإشراف الاتحاد الدولي للجودو من 24 إلى 28 يناير الجاري.

مشاركة

وتشهد البطولة مشاركة 674 لاعباً ولاعبة من 95 دولة «حتى الآن» ومن بينها 6 دول عربية وهي: الإمارات، والمغرب، ومصر، وتونس، والجزائر، ولبنان.

ويمثل المنتخب في البطولة اللاعبة باتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم» واللاعب جريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، واللاعب كريم عبداللطيف «وزن تحت 73 كجم»، بجانب اللاعب معروف عمر الذي انضم للبعثة خلال معسكر جورجيا بعد تماثله للشفاء للمشاركة في منافسات «وزن فوق 100 كجم». وتجرى قرعة البطولة الخميس المقبل بفندق «ماريوت لشبونة» بحضور مدرب المنتخب فيكتور.

جاهزية

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو على البعثة قبل مغادرتها إلى البرتغال في اتصال هاتفي مع ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، رئيس البعثة. وأكد التميمي جاهزية المنتخب لخوض منافسات البطولة التي تضم أبرز 20 لاعباً من مختلف منتخبات العالم.

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