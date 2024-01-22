2000 متسابق من الجنسين في انطلاقة «فزاع للرماية بالسكتون»    

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أمس النسخة الجديدة من بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الرماية في منطقة الروية بدبي، بمشاركة أكثر من 2000 متسابقٍ من الجنسين من داخل وخارج الدولة، في مختلف الفئات المخصصة للرجال والسيدات والناشئين والناشئات وكبار المشاركين وإسقاط الصحون.

تفوق رماة سلطنة عُمان، في فئتي كبار المشاركين والناشئين وحققوا المراكز الثلاثة الأولى بالفئتين المشاركين والناشئين، جاء بالمركز الأول لكبار المشاركين صالح البلوشي محققاً العلامة 80 «6 إكس»، وفي أشواط الناشئين التي تقام للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حقق محمد الحاتمي المركز الأول بالعلامة 80 «6 إكس».

حضر افتتاح البطولة كل من عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والعميد «م» محمد عبيد المهيري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، ومحمد عبدالله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي.

واعتبر عبدالله حمدان بن دلموك أن تكاتف الجهود والتعاون مع الجهات صاحبة الاختصاص، منح موسم بطولات فزاع المزيد من النجاح والتميّز، لافتاً إلى إقامة ميدان الرماية الخاص بالمركز داخل ميدان الرماية بشرطة دبي الجهة المختصة في التعامل مع السلاح والرصاص الحي والاستعانة بالكوادر ذات الخبرة لديهم.

وأكد العميد م. محمد عبيد المهيري أن الأرقام القياسية المحققة في فئة الناشئين تؤكد النجاحات التي تحققها البطولة، وقدرتها على استقطاب أفضل الرماة على مستوى المنطقة، موضحاً أن التعديلات التي جرت على نظام البطولة رفعت عدد المشاركين.

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