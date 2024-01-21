النصر واتحاد كلباء يتألقان في بطولة الإمارات للريشة الطائرة

المصدر: دبي - البيان

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تألق ناديا النصر واتحاد كلباء في بطولة الإمارات للذكور للريشة الطائرة للفئات العمرية تحت 11 و13 و15 عاماً، التي نظمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة في أكاديمية اكسترا الرياضية في الشارقة، أول من أمس، بمشاركة 44 لاعباً من 4 أندية، هي نادي النصر ونادي أبوظبي لألعاب المضرب وأكاديمية اكسترا الرياضية واتحاد كلباء.

وحصد نادي النصر 4 ميداليات ملونة، بواقع ميداليتين ذهبتين، وواحدة فضية وأخرى برونزية، وتحققت تتويجات العميد بواسطة حمدان طارق، الذي فاز بالمركز الأول في فئة تحت 11 عاماً، وشقيقه راشد طارق صاحب برونزية الفئة نفسها، ومحمد العلي، الذي حقق ذهبية فئة تحت 13 عاماً، فيما فاز مايد طارق بالميدالية الفضية في فئة تحت 15 عاماً.

من جهته، حصد نادي اتحاد كلباء 7 ميداليات ملونة، بواقع ميدالية ذهبية واحدة، جاءت عن طريق مايد سعيد في فئة تحت 15 عاماً، وفضيتين بواسطة كل من محمد سالم في فئة تحت 11 عاماً، وسيف خلفان في فئة تحت 13 عاماً، و4 ميداليات برونزية، تحققت بواسطة حمد عمير في فئة تحت 11 عاماً، وسعيد سيف في فئة تحت 13 عاماً، وعبد الله سعيد وعبد العزيز سيف في فئة تحت 15 عاماً، فيما حصد نادي أبوظبي لألعاب المضرب ميدالية برونزية واحدة، عن طريق زايد عبد الله في فئة تحت 13 عاماً.

وبنهاية المنافسات، تم تتويج الفائزين بحضور نورة الجسمي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، رئيس اتحاد الإمارات للعبة، والطواقم الفنية والإدارية للأندية المشاركة.

وتقدمت نورة الجسمي بالشكر إلى أكاديمية اكسترا الرياضية، على استضافة البطولة، ودعمها لأنشطة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، مؤكدة أن المنافسات أقيمت في أجواء حماسية وتنافسية عالية، ومعربة عن سعادتها بالمستويات القوية التي قدمها اللاعبون الصغار، الذين يمثلون جيل المستقبل.

وأوضحت نورة الجسمي أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، التي تعكس حجم الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد من أجل تطوير الريشة الطائرة، وتعزيز انتشارها في الدولة، خصوصاً بعد الإقبال الكبير على ممارسة اللعبة من جميع الجنسيات، ومن مختلف الأعمار، ويبرز ذلك من خلال ارتفاع عدد الأكاديميات، والأندية، الأمر الذي يخدم مصلحة المنتخب لاختيار أفضل العناصر من الجنسين.

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