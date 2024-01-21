مشاركة متميزة في بطولة الإمارات للكاراتيه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شهدت بطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه لكاتا فردي فئات الناشئين والناشئات والشباب والآنسات والرجال والسيدات للدرجتين الأولى والثانية للموسم الرياضي 2023/2024، والتي أقيمت على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، مشاركة متميزة بلغت 88 لاعباً ولاعبة يمثلون 13 نادياً، وسط منافسات قوية بين اللاعبين واللاعبات في ظل ارتفاع المستويات الفنية، والإصرار على الفوز.

وفي ختام المنافسات المثيرة، تصدر فريق الشارقة الرياضي البطولة بإحرازه 14 ميدالية متنوعة، 5 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات، تلاه فريق شباب الأهلي بإحرازه 9 ميداليات متنوعة، 4 ذهبيات و2 فضة و3 برونزيات، تلاهما فريق اتحاد كلباء بإحرازه 6 ميداليات متنوعة، ذهبية و3 فضيات و2 برونز.

تتويج

حضر الختام وتتويج الفائزين والفائزات، اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وإبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، رئيس لجنة المسابقات، عضو لجنة التنظيم والمسابقات بالاتحاد الآسيوي، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الفردية، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.

وهنأ الرزوقي، الفائزين والفائزات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتدريب لاعتلاء منصات التتويج، مقدماً شكره لمجلس إدارة نادي الشارقة على استضافة البطولة.

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