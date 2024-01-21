السدراني والطاهر «الأفضل» في بطولة الشطرنج الخاطف بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تمكن لاعب الفجيرة للشطرنج والثقافة عمار السدراني من حصد المركز الأول على مستوى المواطنين ولقب أفضل لاعب على مستوى لاعبي الفجيرة ضمن بطولة الفجيرة الدولية للقدرة الشطرنجية التي انطلقت أول من أمس، بفندق نوفوتيل الفجيرة، وجاء لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عبدالرحمن الطاهر ثانياً ونال لقب أفضل لاعب إماراتي في البطولة، وعلى مستوى الأجانب فاز لاعب أذربيجان سفارلي التاج بالمركز الأول في منافسات بطولة الشطرنج الخاطف لفئة التصنيفات أعلى من 2000 نقطة، بينما حل ثانياً الهندي سدواني روناك ولاعب طاجيكستان فاروق امونوف ثالثاً، وبنفس الفئة فاز اللاعب الروسي انا بشركتين بجائزة أفضل لاعب.

وفي فئة تحت 2000 نقطة فاز الفلبيني رويلين بالمركز الأول وجاء ثانياً الفلسطيني راجي أبو عزيزة، وعلى مستوى اللاعبين المواطنين جاء أولاً لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية حمدان الحامد وحل ثانياً لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية علي حمدان الشريف وجاء ثالثاً لاعب نادي دبي للشطرنج خليفة البلوشي ونالت لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات في الشارقة عنود عيسى جائزة أفضل لاعب مواطن وجاء ثانياً لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج صقر عيسى بينما جاء لاعب كلباء أحمد خليفة البدواوي ثالثاً. وفي منافسات فئة تحت 13 سنة فاز الإيراني رامتيل كاكافان بالمركز الأول وحل في المركزين الثاني والثالث لاعبا الهند الهناف وشابان إبراهيم.

إشادة ومكاسب

أثنى الدكتور عبدالله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، على المستويات الذهنية التي قدمها اللاعبون والروح العالية التي ظهر بها المتنافسون في جميع الفئات، مثنياً على المستويات المتطورة للمواهب الإماراتية في البطولة، ومؤكداً أنها تبشر بمستقبل واعد.

وقال آل بركت: سعادتنا كبيرة للمكاسب التي تحققها رياضة الشطرنج على مستوى الإمارات والعالم والجهود التي يبذلها النادي في تطوير المردود العام من خلال البطولات التي يحرص على تنظيمها بشكل احترافي وبما يسهم في تطور هذه الرياضة الذهنية النبيلة، وخصوصاً أن لها أبعاداً تسهم في تطوير شخصية الإنسان، وسعداء بأن لاعبين دوليين كثيرين اختاروا الإمارات والفجيرة على وجه الخصوص وجهة لهم لممارسة الشطرنج بين 45 دولة تقام فيها البطولة بنفس التوقيت، ما يعكس قيمتها ومكانتها ونحن بدورنا نواصل العمل على تعزيز المكتسبات لتحقيق الاستدامة الرياضية في الشطرنج.

على جانب آخر، نجح اللاعب الإماراتي الموهوب عامر سعيد اليليلي في تقديم مستويات فنية قوية وتحقيقه 6 انتصارات، وأعرب عن ثقته بأن يكون من أقوى لاعبي الإمارات والانضمام للمنتخب الوطني والوصول للعالمية ونال جائزة ولقب أفضل لاعب مواطن من نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.

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