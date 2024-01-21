الوصل والجزيرة يكملان أندية «البلاي أوف» لدوري الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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اكتملت أضلاع المربع الذهبي لدورة «البلاي أوف» للدوري العام للكرة الطائرة للرجال، بتأهل الوصل والجزيرة مع نهاية مباريات الجولة 13، للعب على درع الدوري، إلى جانب شباب الأهلي وبني ياس، اللذين سبق وأكدا تأهلهما عقب نهاية مباريات الجولة 12.

وحصل الوصل، على بطاقة الوصول إلى دورة «البلاي أوف»، بفوزه على ضيفه بني ياس 3-2، ليصل إلى الفوز الثامن، ويحصل على نقطتين ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، ويحتل المركز الثالث، ولم يتأثر ترتيب بني ياس، حامل اللقب، بتلك الخسارة، بعدما توقف عند 9 انتصارات، وحصل على نقطة واحدة من المباراة، ورفع بها رصيده إلى 19 نقطة.

وتأهل الجزيرة للعب على درع الدوري، بفوزه على العين 3-0، ليصل إلى 7 انتصارات و24 نقطة، ويحتل المركز الرابع، بينما خرج العين من دائرة المنافسة، باحتلاله للمركز الخامس، بتوقفه عند 6 انتصارات و20 نقطة.

بينما عزز شباب الأهلي صدارته لجدول ترتيب أندية الدوري، بوصوله إلى 10 انتصارات و28 نقطة، بعد فوزه 3-1 على مضيفه النصر، والذي خرج من المنافسة بتوقفه عند 6 انتصارات و18 نقطة، ليحتل المركز السادس.

وفاز عجمان على حتا 3-2، في مباراة تحصيل حاصل للفريقين، ليحصل الفائز على نقطتين، ويصل إلى 5 انتصارات و14 نقطة، ويبقى في المركز السابع قبل الأخير، ويحصل حتا على نقطة واحدة، ويصل إلى 7 نقاط وانتصار وحيد، ويبقى في المركز الثامن الأخير.

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