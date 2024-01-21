منافسات قوية لسباق سن الفطامين بميدان الذيد للهجن

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن، مساء اليوم، منافسات قوية لسباق «سن الفطامين»، الذي ينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تضمنت المنافسات إقامة 14 شوطاً لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل من دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، لمسافة 1500 متر.

وجاءت نتائج المراكز الأولى في السباق، كما يلي: الشوط الأول «الشاهينية» لحران محمد عبد الله بن هويدن الكتبي، بزمن قدره 2:14:17 (أفضل توقيت).

الشوط الثاني«براق» لسالم محمد سالم بن لاحج الكتبي، الشوط الثالث «الشاهينية» لمحمد راشد عبيد بن يولك، الشوط الرابع شاهين لسيف علي سعيد بن كندية، الشوط الخامس «الشاهينية» لمبارك صغير مرخان الكتبي، الشوط السادس «شاهين» لسالم محمد سالم بن لاحج الكتبي، الشوط السابع «الشاهينية» لسيف علي بن سعيد كندية، الشوط الثامن «شاهين» لعلي خلفان علي الرفيسة، الشوط التاسع «شقراء» لعبد الله سلطان راشد الكتبي، الشوط العاشر «شاهين» لناصر عبيد راشد الطنيجي، الشوط الحادي عشر «مياسة» لمحمد سالم علي الخاصوني، الشوط الثاني عشر «شاهين» لمحمد راشد عبيد، الشوط الثالث عشر «الشاهينية» لمحمد راشد بن مرخان الكتبي، الشوط الرابع عشر «شاهين» لسعيد سلطان بن عسكور العليلي.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، أن منافسات «سباق سن الفطامين»، ساهمت بشكل كبير في تشجيع أبناء الجيل الجديد من المشاركة في منافسات سباقات الهجن، والتي تعد جزءاً من موروث دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس التراث الغني للدولة، كونها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعادات والتقاليد الأصيلة لأبناء الإمارات.

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