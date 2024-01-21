5 أسباب محفزة لحضور بطولة رأس الخيمة للغولف

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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من المقرر أن تكون النسخة الثالثة من بطولة رأس الخيمة هي الأكبر، والأفضل على الإطلاق، مع وصول عدد كبير من النجوم والأساطير الصاعدة في جولة موانئ دبي العالمية إلى نادي الحمراء للغولف في الفترة من 25 إلى 28 يناير، وسيكون هذا الحدث المحطة الثالثة في جولة موانئ دبي العالمية ذات الشكل الجديد، بعد بطولة دبي إنفيتيشنال في منتجع خور دبي، وهيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للغولف.

أساطير اللعبة

يحسب للبطولة مشاركة العديد من أساطير اللعبة، حيث يتطلع حامل اللقب دانييل جافينز إلى الدفاع عن لقبه، وسيواجه منافسة قوية، تتمثل في النجوم الصاعدين أليكس فيتزباتريك، ودان برادبري، ويانيك بول، وراسموس هوجارد، وجوردان سميث، الذين فازوا بتحدي رأس الخيمة للغولف 2016، ومن قدامى النجوم على مستوى التحدي سيسعى توماس بيورن الفائز بجولة موانئ دبي العالمية 15 مرة إلى الحصول على لقب ثان في الإمارات، بعد فوزه ببطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك عام 2001، ويتطلع بادريج هارينجتون إلى أن يصبح أكبر فائز في جولة موانئ دبي العالمية.

أصحاب الهمم

تضم البطولة مجالاً جديداً بالكامل من أفضل لاعبي الغولف في العالم من أصحاب الهمم في أول مسابقة على الإنترنت في الجولة، حيث يضم جدول جولة G4D لهذا العام ثماني بطولات في خمس دول مختلفة، مع شكل متجدد يقدم البطولات الإجمالية، والشبكية وإدراج الإناث لأول مرة، لضمان قدرة لاعبي الغولف، عبر مجموعة واسعة من الإعاقات على التنافس على المجد. كيفن ديلاني، روبن رامبو سينغ، فيليب ريتزنجر، ريكاردو بيانكاردي، كيفن كاسيدي، أنجيلو كولوسي، إيجلين جروبيلار، كينجي موتوكي، لويزا سيولا وميشيل لاو جميعهم جاهزون لبداياتهم الأولى في جولة G4D @ بطولة رأس الخيمة.

فعاليات

تتميز بطولة رأس الخيمة بمجموعة كبيرة من الأنشطة المليئة بالمرح في قرية البطولة، التي تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة، وبعد انتهاء العرض كل يوم سيستمتع المشجعون بالموسيقى الحية، التي يقدمها بعض أفضل الفنانين في دولة الإمارات، مثل آندي هيرلي، وذا جو شو، وجونيور براون، وجريج بيرسون.

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