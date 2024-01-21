أحمد بن سعيد يتوج ماكلروي بلقب بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" للجولف

المصدر: وام

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توج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة اللاعب روري ماكلروي بكأس "الدلة العربية" بعد فوزه بلقب النسخة الـ35 لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في ختام منافساتها التي أقيمت على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف، ليصبح أول لاعب في التاريخ يُحقق لقب البطولة أربع مرات، وثاني لاعب يحتفظ باللقب نسختين متتاليتين بعد اللاعب ستيفن جالاتشر.

حضر مراسم التتويج معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ومعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وممثلو الشركات الراعية والداعمة.

كان “ماكلروي” المصنّف الثاني عالمياً قد أنهى الجولة الختامية برصيد 14 ضربة تحت المعدل، بعدما استطاع أن يسجل ضربة تحت المعدل في الحفر الثانية والثامنة والتاسعة وضربة فوق المعدل في الحفرة 13، ليتقدّم بفارق ضربة واحدة عن أدريان ميرونك، الذي حلّ وصيفاً للبطولة برصيد 13 ضربة تحت المعدل.

وقال ماكلروي عقب انتهاء الجولة: "من الرائع أن أحقق لقب البطولة، لم أكن أفكر في ذلك أبداً خلال هذه الجولة، لقد كان يوماً صعباً، ولم يكن من السهل تسديد ضربات قريبة من الحفر وتحقيق ضربات تحت المعدل، لكن العلامة الفارقة خلال الجولة عندما سجلت ضربتين تحت المعدل في الحفرتين الثامنة والتاسعة، واللتين كانتا دافعا لي لمحاولة السيطرة على سير المنافسة من جديد".

وأضاف: "ارتكبت خطأً واحداً فقط في الحفرة 13 التي سجلت فيها ضربة فوق المعدل لكنني استعدت توازني مرة أخرى في الحفر الأخيرة.. ولم يُحالفني الكثير من الحظ في منافسات الجولة الأخيرة بسبب صعوبة المسار، إلا أنني بذلت أفضل ما لدي في حين لم يُحالف اللاعبين الآخرين الحظ ولم يتمكنوا من تسجيل نقاط أكثر".

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