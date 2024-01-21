«الأولمبياد الخاص» يعزز قدرات أصحاب الهمم مع «الفطيم للترفيه»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماجد الفطيم للترفيه، إحدى شركات مجموعة الفطيم، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين. وتهدف مذكرة التفاهم لتمكين لاعبي أصحاب الهمم من الأولمبياد الخاص الإماراتي، من خلال توفير فرص التدريب والمنافسات الرياضية المتخصصة لهم في قطاع الرياضات الشتوية على مدار العام، استعدادًا لمشاركتهم في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص الدولي«إيطاليا 2025».

وستقوم شركة ماجد الفطيم للترفيه بموجب المذكرة باستضافة الجلسات والفعاليات الرياضية المختلفة بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، في كل من «سكي دبي»، و «سنو أبوظبي» الوجهة الرياضية التابعة للفطيم في العاصمة.

وسيتولى المدربون في شركة ماجد الفطيم للترفيه عمليات التدريب للاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، وتم اختيار عدد من الرياضات الشتوية لتدريب اللاعبين عليها منها التزلج للمسافات الطويلة «التزلج الريفي»، والتزلج على المنحدرات، والتزلج بلوح الثلج.

وتم تحديد خطة مكثفة لتدريب اللاعبين، بواقع مرتين أسبوعياً، من 4 مراحل هي تحديد اللاعبين، وتعيين موهبة ومستوى كل منهم، وإعداد الفريق، وأخيراً عمل متابعات وتقييمات مستمرة للبرنامج التدريبي، لضمان جاهزية اللاعبين للمنافسات الدولية المختلفة في مجال الرياضات الشتوية، وبقية الأنشطة الرياضية والمبادرات الاجتماعية التي ينظمها الأولمبياد الخاص الإماراتي على مدار العام.

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