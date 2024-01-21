المنصوري يغادر إلى أستراليا استعدادا لكأس العالم للدراجات

المصدر: وام

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غادر أحمد المنصوري دراج المنتخب الوطني اليوم الأحد إلى أستراليا استعدادا لخوض معسكر تدريبي قبل المشاركة في كأس العالم للدراجات "المرحلة الأولى" والتي تقام فبراير المقبل في أستراليا.

وتعد البطولة إحدى المحطات المهمة التي يبحث من خلالها المنصوري لجمع أكبر عدد من النقاط تؤهله إلى أولمبياد باريس 2024.

ويرافق أحمد المنصوري في معسكره، مدرب المنتخب الوطني للمضمار بدر ثاني، حيث يستمر اللاعب في معسكر أستراليا حتى موعد السباق المقرر في 3 فبراير المقبل.

وأكد مدير المنتخب الوطني يوسف ميرزا، أن المنصوري سيشارك في ثلاث نسخ من بطولات العالم، "المرحلة الأولى" في أستراليا، و "الثانية" في هونج كونج، مارس المقبل، و"الثالثة" من سلسلة بطولات في كندا خلال شهر إبريل المقبل.

وقال " نأمل أن يوفق أحمد المنصوري في تقديم مردود جيد خلال مشاركته في المرحلة الأولى من كأس العالم، للتأهل إلى المراحل المقبلة حيث واصل اللاعب تدريباته دون توقف الفترة الماضية، سواء في الطريق أو مضمار زايد بالشارقة".

وأضاف " سيكون هناك اهتمام وتركيز أكبر في المعسكر الداخلي بأستراليا رفقة المدرب بدر ثاني، ليعيش أجواء البطولة والتدريبات قبل انطلاقها".

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