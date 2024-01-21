فريقا الإمارات والحبتور يتألقان في افتتاح كأس دبي الفضية للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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جاء افتتاح كأس دبي الفضية للبولو 2024 أمس، مبهراً، وشهد إقامة مباراتين غاية في القوة، حيث تألق فريقا الإمارات والحبتور على حساب فريقي بنجاش وذئاب دبي، المباراة الأولى جمعت بين فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، وفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وحسم فريق الحبتور اللقاء لصالحة بنتيجة 13 هدفاً مقابل تسعة أهداف ونصف جول، ليتأهل لملاقاة فريق ذئاب دبي بعد غد الأربعاء، وفي المباراة الثانية قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها الإمارات إلى الفوز، بعد تعادل الإمارات مع فريق ذئاب دبي بثمانية أهداف لكل منهما في الأشواط الخمسة «الوقت الرسمي للمباراة»، ويلعب الفريقان شوطاً سادساً لفك الارتباط ليخطف فريق الإمارات الفوز 9/ 8، ويستعد للقاء فريق بنجاش الأربعاء.

شاركت الفرق الأربعة في لوحة الإبهار بتقديم مباراتين، بلغت الإثارة فيهما ذروتها، واستمتعت الجماهير الكبيرةبـ 39 هدفاً جميلاً، كما شهد الافتتاح الكرنفالي عروضاً فنية وموسيقية وغنائية لافتة، أعدتها وقدمتها «ايفزا» الراعي الرسمي لبولو الحبتور، إلى جانب ألعاب إلكترونية للجنسين وجهاز سرعة رد الفعل وألعاب خاصة بالأطفال وهدايا تذكارية للضيوف، وخطف «نادي نيرا» الأضواء بالجناح الخاص الرائع والسوبر، الذي شيده لأعضائه الصفوة لأول مرة.

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