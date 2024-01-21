ختام المرحلة الأخيرة لـ «تحدي قمم الإمارات» على قمة جبل حفيت

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت فعاليات تحدّي قمم الإمارات في المرحلة الخامسة الأخيرة على قمة جبل حفيت بمدينة العين، وشهدت المنافسات النهائية مشاركة كبيرة، بلغت 450 متنافساً، ضمنهم سجل المواطنون حضوراً لافتاً، ودشن خلالها المتسابقون مساراً جبلياً جديداً، قامت شركة «إيفرست للرياضة» بفتحه خصيصاً بمناسبة إطلاق تحدي قمم الإمارات، امتدّ على طول 7.5 كيلو مترات، وفي ختام التحدّي، تم ّ الإعلان عن أسماء أبطال التحدي بموسمه الأول، ممن حصلوا على جائزة إيفرست الكبرى، وتتضمّن رحلة مدفوعة التكاليف إلى قمة جبل إيفرست، للمشاركة بأعلى ماراثون في العالم لفئة الجري الجبلي، حصل عليها اثنان من المشاركين في التحدي، وجائزتين أخريين للمشي الجبلي هايكينغ، وهي عبارة عن رحلة مدفوعة إلى مخيم جبل إيفرست العالمي، وتم كذلك عند خط النهاية تكريم الفائزين بالجوائز الأربع، ممن سجلوا أفضل الأرقام في المراحل الخمس للتحدّي الرياضي.

وتقوم شركة «إيفرست للرياضة»، بتنظيم هذا الحدث الأول في نوعه في دولة الإمارات، بالشراكة مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، والهيئة العامة للرياضة، وبالتعاون مع المجالس الرياضية الثلاثة في أبوظبي ودبي والشارقة، ودائرة السياحة والثقافة في أبوظبي، إلى جانب شرطة أبوظبي، وهيئة الدفاع المدني، وكذلك هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، والفجيرة للمغامرات.

وأشادت خلود الجنيبي الأمين العالم للاتحاد الإماراتي للرياضة للجميع، بروح الوحدة والألفة بين مختلف الفئات، خلال المنافسات الرياضية في تحدي قمم الإمارات، بما يعكس روح الرياضة المجتمعية، وكذلك بالإقبال الكبير على المشاركة في التحدي من قبل مواطني الدولة.

وجرت المنافسات في جو حماسي، مع حضور مرشدين جبليين على طول المسار، لضمان سلامة المتسابقين خاصة في الأماكن المرتفعة والخطرة، مع انتشار دوريات من شرطة أبوظبي وفرق الإسعاف. وكان الموسم الأول من فعاليات تحدي قمم الإمارات، انطلق تزامناً مع يوم العلم، في الثالث من نوفمبر، تحت شعار: «ارفعه عالياً.. ارفعه بفخر».

ولاقى إقبالاً كبيراً في محطاته الخمس، التي بدأت على قمة جبل جيس في رأس الخيمة، ثم انتقلت في المرحلة الثانية إلى مدينة حتا في إمارة دبي، وكانت منافسات المرحلة الثالثة في إمارة الفجيرة على قمة جبل الرهام، وصولاً إلى قمة جبل الرابي في خورفكان بإمارة الشارقة في المرحلة الرابعة، لتنتهي الدورة الأولى من التحدّي بأجواء احتفالية على قمة جبل حفيت بالعين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز