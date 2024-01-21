اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية الرابعة لغرب أسيا تطلق وسم"سلطان عطاء مستدام "

المصدر: البيان

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أطلقت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية الرابعة لغرب آسيا - الشارقة 2024، وسم “سلطان عطاء مستدام ” ليكون بمثابة رسالة امتنان وتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ( نصير المعاقين ) وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي نظرا لدعمه ورعايته المستدامة للفعاليات التي ينظمها النادي وحرصه على توفير كل الاحتياجات اللازمة لإنجاح فعاليات الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في منطقة غرب آسيا البارالمبية الذي ينطلق يوم 27 يناير الجاري ويستمر حتى 3 فبراير المقبل.

وسم "سلطان عطاء مستدام " يتخطى حدود الشارقة والإمارات العربية المتحدة ليبلغ أوساط العالم كافة، تقديراً لجهود صاحب السمو حاكم الشارقة ورعايته ومبادراته العديدة والمستدامة لتطوير البنية التحتية لإمارة الشارقة لتكون مدينةً صديقةً لذوي الإعاقة وحاضنة لجميع فئات المجتمع، ودعمهم على الصعد الرياضة والفنية والثقافية كافة.

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة :" يحظى فرسان الإرادة أبطال رياضة ذوي الإعاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة، يتجسّد بالرعاية الكبيرة والدعم الذي تحظى به من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، نصير المعاقين، الذي ساهمت مبادراته في أن تغدو الشارقة مدينة حاضنة لذوي الإعاقة لما تتميّز به من بنية تحتية متطورة قادرة على توفير الحياة الكريمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع ناهيك عن مرافقها الرياضة المتطورة والتي لعبت دوراً محورياً في اتاحة الفرصة للأبطال لخوض المنافسات الشريفة على أرضها وخارجها".

وأضاف :" نحن على مشارف انطلاق دورة الألعاب البارالمبية الرابعة لغرب أسيا ، هذه المحطة الرياضية المهمة التي تعكس الثقل الذي تلعبه الإمارة باعتبارها مدينة صديقة للمعاقين.. فإطلاق وسم " سلطان عطاء مستدام " أمام ضيوف الشارقة يحمل في طيّاته رسالة شكر وعرفان ومحبة من جميع فئات المجتمع لصاحب السمو حاكم الشارقة الذي وضع قضايا ذوي الإعاقة دوماً في صدارة المشهد وأولاها الاهتمام الكبير من قبله ليكون لهم مكانهم الفاعل في المجتمع، ويصدّر صورة إنسانية للعالم بأسره".

وأكد أحمد سالم المظلوم السويدي رئيس اللجنة التنفيذية مديرعام البطولة أن اختيار وسم ( سلطان عطاء مستدام ) نابع من قلوب جميع المهتمين بقضايا ذوي الإعاقة .. مشيرا إلى أوامر سموه منذ أكثر من 37 عاماً بإنشاء النادي بمكرمة منه ومنح اسم (الثقة) لهذا النادي الذي احتضن أبناءه فرسان الإرادة من ذوي الإعاقة ليفجروا طاقاتهم ومواهبهم وينطلقوا نحو الاندماج الكامل بالمجتمع".

من جانبها قالت كلثم عبيد نائبة رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين مديرة فرع الفتيات ،:" صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي اليد التي امتدت للجميع.. لقد وجدنا في إمارة الشارقة كل الدعم والرعاية ليتسنى لنا خوض غمار الحياة بكل تفاصيلها، والمشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات المحلية والدولية متسلّحين بالخبرة والعزيمة التي استلهمناها من دعم وحكمة سموه.. فشكراً سلطان على عطائه المستدام".

وأكد البطل البارالمبي محمد القايد أن الجهود الكبيرة التي يقودها صاحب السمو حاكم الشارقة، أسهمت في الاهتمام بذوي الإعاقة وألهمتنا لنثبت ذواتنا في جميع الميادين وننقل صورة زاهية ومشرقة عن عزيمة وإرادة الرياضيين الإماراتيين .. فعلم الإمارات عندما رُفع عالياً في الأحداث الرياضية، كان بمثابة الحلم الذي تحقق، ولم يكن ليصير واقعاً لولا جهود صاحب السمو حاكم الشارقة وعطاؤه المستدام.

وقال البطل العالمي بدر عباس :"لم نشك يوما بقدرتنا على تحقيق البطولات والفوز بالذهبيات.. وكان دعم صاحب السمو حاكم الشارقة وثقته وفخره الكبيرين بنا، دافعاً لنا لتحقيق المزيد من الألقاب".

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