نهيان بن مبارك يشهد منافسات اليوم الثاني من بطولة دوري الكريكيت بدبي

المصدر: دبي - البيان

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شهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس الإمارات للكريكيت مساء أمس، ثاني مواجهات النسخة الثانية من بطولة دوري الامارات للكريكيت المقامة على كاس موانئ دبي العالمية ILT20 ، والتي جرت بإستاد دبي الدولي للكريكيت ، بحضور جماهيري كبير ، كما شهدت حضور الفنان والمنتج الفني الهندي الشهير شاروخان، الذي يحظى بشعبية كبيرة على مستوى آسيا، وأعضاء كل من مجلس الإمارات للكريكت وممثلي الاتحاد الدولي ICC، واللجنة المنظمة بجانب ممثلي الشركات الراعية .

وكانت مواجهة الأمس شهدت فوزاً كاسحاً لفريق دبي كابيتا على فريق ( إم آي الإمارات) ، أكدت شراسة وتميز نجوم فريق دبي كابيتال ، كما اظهرت إمكانياتهم الكبيرة في المنافسة على لقب الموسم الثاني لبطولة دوري موانئ دبي العالمية ILT20 .

وكان فريق عمالقة الخليج حامل اللقب ، استهل مشواره بالفوز على فريق الشارقة ووريورز في الإفتتاح مساء ( الجمعة ).

يشارك في البطولة 6 فرق محترفة تضم أشهر نجوم اللعبة على مستوى العالم،

وهي من البطولات ذات التصنيف الأول في الأجندة الدولية .

تشهد منافسات البطولة التي تقام مافساتها في كل من أبوظبي ودبي والشارقة. إقامة 34 مباراة، وسيحصل الفائز بلقب الموسم الثاني من بطولة "موانئ دبي العالمية ILT20" على جائزة مالية ضخمة بقيمة 700 ألف دولار أمريكي، هذا بجانب جوائز مالية كبيرة ومميزة لجميع الفرق المتأهلة للأدوار النهائية ، وجوائز أخرى للاعبين المميزين، هذا بجانب جوائز مالية يومية لأفضل لاعب في كل مباراة من مباريات البطولة بقيمة 1500 دولار.

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