في فئة صغار السن، الخاصة بالأعمار من «10-13» سنة..«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يشارك في الألعاب الحكومية

المصدر: الشارقة - البيان

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اعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مشاركته في النسخة المقبلة لدورة الألعاب الحكومية والتي تقام في دبي في الفترة من 29 فبراير إلى 3 مارس المقبلين، وذلك في فئة صغار السن، الخاصة بالأعمار من «10-13» سنة، وذلك في مبادرة جديدة للنادي، بالتزامن مع نجاحاته المختلفة.

وباشر النادي تدريباته للاستعداد الأمثل لخوض المنافسات في أول نسخة للاعبين صغار السن في الألعاب الحكومية وبإشراف مدير إدارة التدريب الرياضي عبدالعزيز الحمادي والمدرب محمد بحاري من خلال سلسلة تدريبات يومية.

وأكد أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن الهدف من المشاركة فسح فرصة لمنتسبي النادي لخوض سلسلة من التحديات البدنية والذهنية التي تمارس في المنافسات واختبارهم لإظهار الطاقات الكامنة التي يتمتعون بها، وكشف العويس أن إدارة النادي تسعى لتوفير جميع الفرص الرياضية والمجتمعية للرياضيين وذلك وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي وبما يسهم في تطوير شخصياتهم الرياضية في جميع الجوانب.

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