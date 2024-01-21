أكبر مناسبة عائلية رياضية في المنطقة..ماراثون «شتاء مليحة».. فعالية رياضية عززت الرياضة المجتمعية

المصدر: الشارقة - البيان

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شهدت منطقة مليحة مساء أول من أمس وفي تمام الرابعة عصراً، انطلاق ماراثون شتاء مليحة في واحدة من أبرز الفعاليات الشتوية المجتمعية في إطار الشراكة المؤسسية.

انطلق الماراثون من جوار طوي حميد بمشاركة 77 متسابقاً، حيث حضر هذا الحدث الرياضي أحمد سالم عوض الكتبي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومحمد سلطان الخاصوني، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الرياضي، ومحمد عوض الكتبي عضو مجلس إدارة نادي مليحة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المشاركة وعدد كبير من الزوار والأسر ووسائل الإعلام.

جاء تنظيم الفعالية الرياضية بمبادرة من المجلس البلدي لمنطقة مليحة، وبلدية مليحة، ونادي مليحة الرياضي، وبيئة ومجلس الشارقة الرياضي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة.

حظي الماراثون بتجمع أسري كبير، حيث شكّلت هذه الفعالية الرياضية أكبر مناسبة عائلية رياضية في المنطقة، وكانت مسابقة الماراثون مفتوحة للأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 16 سنة، مع انطلاقة ملفتة للفعالية الرياضية وتفاعل وحضور لافت للأسر ومحبي الرياضة.

التزام

ويعتبر الماراثون من أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية المهمة التي تجمع أفراد المجتمع وتعزز الروح الرياضية والصحية بين الأفراد وتشجع في أهدافها على ممارسة الرياضة وتبني أسلوب حياة صحي، وتعكس التزام الجهات المنظمة بتعزيز اللياقة البدنية والصحة في المجتمع.

مع صافرة الانطلاق كانت أجواء ماراثون شتاء مليحة فريدة ومثيرة، حيث امتزجت روح المنافسة الرياضية بالحماس والفرح في ظل حضور الماراثون عدداً كبيراً من المشاركين بلغوا 77 مشاركاً، بخلاف المتابعين من قبل الزوار والسياح في المنطقة، وتشكلت أجواء عائلية ومجتمعية مليئة بالفرح والتفاؤل، كما تواجدت أسر بأكملها تشجع أبناءها وبناتها، وشباب يتحدون أنفسهم لتحقيق أفضل أداء رياضي.

ومع خط النهاية تم تكريم وتتويج الفائزين في الماراثون وفق فئات المشاركين، وتسلم الفائزون جوائزهم وسط أجواء احتفالية، حيث إن تكريم الفائزين شكّل لحظات ملهمة تجسد الإنجازات الرياضية وتحفيز الآخرين للاستمرار في ممارسة النشاط البدني.

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